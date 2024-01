Dinamo, pregătită pentru duelul de foc cu Rapid. Zeljko Kopic a dezvăluit ce se întâmplă cu noile transferuri

Aflate în situații complet diferite, cele două echipe au nevoie de victorie. Dinamo, în încercarea salvării de la retrogradare, iar Rapid pentru a menține diferența față de liderul FCSB.

Ce a declarat Zeljko Kopic, înainte de Dinamo - Rapid

Tehnicianul formației din Ștefan cel Mare a explicat că fotbaliștii sunt pregătiți pentru duelul de pe Arena Națională, explicând care este situația lotului și dacă se va putea baza pe noile transferuri.

"Am fost mulțumit de atitudinea de la ultimul meci, jucătorii au încercat, defensiv au muncit bine, dar organizarea ofensivă nu a fost bună, nu am fost mulțumit. Din primul moment al meciului, nici nu am încercat să jucăm ce am antrenat și e ceva ce m-a nemulțumit. La pauză și în partea a doua am încercat să avem mai multă stabilitate, posesie, să ținem de minge, dar nu am reușit. Înțeleg că terenul a fost rău și jucătorii din punct de vedere mental, au fost puțin temători de greșeli.

În timp săptămânii, am încercat să îmbunătățim anumite lucruri, am exersat mult pe partea ofensivă, pentru a ne crea ocazii, să venim în fața porții cu mai mulți jucători, să fim periculoși. Cu Rapid și pe viitor, să ne creăm mai multe ocazii.

Pentru acest meci, nu ne bazăm pe Nelut Roșu, are o accidentare, îi va trebui câteva zile de recuperare. Toți sunt pregătiți, astăzi așteptăm confirmarea pentru Velkovski și Milanov, să vină hârtiile, să ne putem baza pe ei mâine", a declarat Zeljko Kopic, în cadrul unei conferințe de presă.