Cotat la 2,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul este om de bază la Pafos, unde evoluează atât în campionat, cât și în cupele europene.

Joi seară, spre exemplu, a fost integralist cu Atalanta, într-un meci care a contat pentru etapa #1 din faza ligii UEFA Conference League și care a avut loc la Bergamo, pe ”New Balance Arena”.

Nota primită de Vlad Dragomir după ce a fost integralist în eșecul cu Atalanta din Conference League

Italienii s-au impus cu 3-1, după trei goluri marcate în primele 45 de minute (Elmas 1', Raspadori 18' și Scamacca 44'), iar unicul gol al ciprioților semnat în actul secund (Biel 88').

Pentru maniera în care a evoluat la Bergamo, Vlad Dragomir a fost punctat de portalul de specialitate FlashScore cu nota 5.6, a doua cea mai mică din meci după colegul Bruno (5.4) și mult sub media echipei (6.1).

Pentru Pafos urmează meciul cu APOEL de luni, din campionat. Confruntarea va avea loc de la ora 18:00 pe stadionul ”Stelios Kyriakides” din Pafos. Atalanta are meci greu duminică împotriva lui AC Milan pe ”San Siro”, de la 19:00.

Cifrele lui Vlad Dragomir