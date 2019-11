DINAMO - CFR CLUJ 0-0 | "Ne-a fost frica!" Dusan Uhirn, multumit de rezultatul din aceasta seara! Ce spune despre meci: "A fost greu sa il invingem pe Arlauskis!"

Toate fazele meciului sunt aici.

Dinamo a terminat la egalitate meciul cu CFR, scor 0-0, dupa o partida care nu a avut parte de foarte multe ocazii. La finalul partidei, Dusan Uhrin a vorbit despre partida si spune ca este multumit de rezultatul din aceasta seara.

"Prima repriza am jucat bine, am avut doua ocazii mari. In repriza a doua, a inceput sa ne fie frica de rezultat. Stim ca CFR e o echipa buna si nu am vrut sa pierdem. Asta a fost important pentru noi. Sper ca data viitoare sa jucam mai bine. Arlauskis a aparat la fel de bine in Europa League. A fost greu sa il invingem!", a spus Dusan Uhrin la finalul partidei.

Dinamo ocupa locul 9 in clasament cu 21 de puncte dupa 16 etape.