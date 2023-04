Din Polonia, Costel Gâlcă a analizat lupta la titlu din Superligă: ”Ei au prima șansă”

Farul a câștigat meciul cu CFR Cluj din etapa precedentă, scor 1-0, și a profitat de înfrângerea FCSB-ului cu Rapid, reușind astfel să se distanțeze la patru puncte de locul doi, după cinci etape.

Gâlcă spune că echipa lui Gică Hagi are prima șansă în lupta pentru titlu, dar nu o exclude nici pe FCSB, chiar dacă diferența între echipa lui Gigi Becali și cea a lui Gică Hagi este acum de cinci puncte.

”Farul are un lot destul de bun, sunt mult mai pragmatici decât în anii anteriori. Au prima șansă la titlu, dar eu cred că FCSB ar putea să spere la titlu în continuare”, a spus Gâlcă, la Digi Sport.

Gigi Becali vrea să reunțe la fotbal, după Rapid - FCSB, 1-0

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.