Din dragoste pentru Balaci! Momentul in care Hagi a semnat cu Craiova, ca sa fie alaturi de idolul lui

Ilie Balaci a incetat astazi din viata, la varsta de 62 de ani.

Ilie Balaci, "minunea blonda" a fotbalului romanesc, este omul care i-a influentat primii pasi ai carierei de fotbalist lui Gica Hagi.

Renumit pentru tehnica si rafinamentul sau, Balaci a fost pentru Hagi un adevarat idol.

Tocmai din admiratia pentru Ilie Balaci, Hagi si-a dat acordul in 1983 pentru a ajunge la Universitatea Craiova, prima echipa romaneasca ce a reusit performante remarcabile in Europa.

In 1983, Corneliu Stroe, presedintele clubului Universitatea Craiova, obtinuse acordul de transfer al lui Gica Hagi.

Hagi a semnat atunci o hartie prin care a acceptat propunerea oltenilor, dar transferul a picat in ultima cluba, dupa ce selectionerul Mircea Lucescu si Nicu Ceausescu l-au directionat pe Hagi spre Sportul Studentesc.

Dobrin, Balaci si Gica Hagi sunt "sfanta treime" a fotbalului romanesc. A existat intotdeauna intrebarea "Cine a fost mai bun". Cel mai bun raspuns, mai degraba retoric, l-a dat Balaci.

"Ca sa ma comparati pe mine cu Hagi, trebuie sa faceti o comparatie fix pe era in care am jucat. Puneti-ne in conditii egale, eu la Craiova, el la Sportul."