Diego Capel putea sa ajunga la "U" Cluj! "Ne-a suras ideea si i-am prezentat proiectul!" Ce s-a intamplat 

Fostul star de la Sevilla a venit in Romania pentru a semna cu Dinamo, dar putea ajunge la Universitatea Cluj.

Capel a fost la cateva antrenamente in Stefan cel Mare pentru a fi testat de Cosmin Contra. Antrenorul "cainilor" a considerat ca nu poate evolua la nivelul Ligii 1. Dupa acest episod, Capel a fost propus in Liga 2, la U Cluj, de un alt agent decat cel care a negociat cu Dinamo. Daniel Stanciu a recunoscut ca a fost sunat de agent chiar inainte de meciul cu Metaloglobus. Stanciu a considerat ca nu ii poate satisface pretentiile si s-a temut ca ar dura mult pana cand fotbalistul si-ar intra in forma ceruta de club.

"Nu cred ca aveam forta sa il luam pe Diego Capel. A fost propus inaintea meciului cu Metaloglobus. Am respins din prima ideea. Impresarul care m-a sunat era nou. Nu cred ca e acelasi care l-a propus la Dinamo. Era chiar langa Capel cand am vorbit si era dispus sa vina. I-am prezentat proiectul si era gata sa vina. Ideea e ca mi-a spus ca nu s-a inteles cu Dinamo. Dinamo aduce pe zeci de mii de euro salariu, mi s-a parut ceva ciudat. Suna bine daca il aduceam, dar a jucat ultima data in Malta.

A jucat si nu prea si acolo. Are o problema si am zis ca nu il luam. Mi-a suras ideea, dar nu am mai sunat inapoi. In primul rand, era vorba de pregatirea fizica. Am auzit ce a declarat Cosmin Contra, am mai intrebat pe cineva ce s-a intamplat. Am inteles ca nu e pus la punct fizic si nu avem timp. Mai avem nevoie de un jucator doi, dar nu ne aruncam. Vrem sa aducem jucatori care au un nivel fizic ridicat. E greu sa gasesti acum in Liga 2, sa fie si bine cu salariul, sa ne putem permite.

Era si un salariu foarte mare pentru Capel. Am inteles ca nu a ajuns la un acord cu Dinamo si atunci am zis ca daca nu s-a inteles acolo, se intelege cu noi?", a declarat Daniel Stanciu pentru Look Sport.

Ultima echipa pentru care a evoluat Diego Capel este Birkirkara din Malta. In cele 6 luni jucate pentru echipa, el a prins doar 3 partide si a marcat un singur gol pentru maltezi