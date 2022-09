FCSB își începe aventura europeană, după o pauză de 5 ani, contra lui West Ham, joi de la 22:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

Vivi Răchită: „Dawa joacă minge lungă și out!”

Înaintea duelului cu londonezii, Vivi Răchită (52 ani) îl îndeamnă pe Nicolae Dică (42 ani) să își îndrepte atenția spre Rachid Bouhenna (31 ani). Fostul apărător al FCSB-ului este de părere că stoperul adus de la CFR Cluj poate fi jucătorul pe care roș-albaștrii îl caută în centrul defensivei.

„Dawa sper să nu sară pe un jucător englez, să mai facă un penalty, o lovitură lbieră sau să ia cartonașe. Eu am spus tot timpul că e un jucător dezordonat, nu e ce și-ar dori Steaua, din două motive. Nici nu are tehnica deposedării, joacă la repure și nu construiește. La Steaua (n.r. FCSB) fundașii ar trebui să știe cu mingea, cum spunea MM. Dawa joacă minge lungă și out.

Eram convins că se întoarce Rachid Bouhenna. Nu aveai cum să rămâi în doi fundași centrali, până revine Cristea trebuie să te folosești de Rachid Bouhenna. Dacă îl capacitează și îi dă încredere, eu cred că este cel mai bun fundaș central pe care îl are FCSB. Hai să ne aducem aminte ce a făcut la Sepsi”, a declarat Vivi Răchită la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.