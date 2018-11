Dica A EXPLODAT la conferinta de presa! Replica DURA pentru Iordanescu jr: "M-a pufnit rasul! Ar trebui sa se uite la el! Stiu cate telefoane primeste patronul!"

Poli Iasi - FCSB se joaca duminica, ora 20:30.

Nu doar Flavius Stoican e nervos inaintea meciului. Si Dica a rabufnit la conferinta de presa dinaintea partidei.

Antrenorul FCSB a fost deranjat de declaratiile facute de Edi Iordanescu si i-a transmis acestuia sa fie mai precaut in afirmatii si sa isi respecte colegii de breasla.

"Ce a spus Edi Iordanescu... M-a pufnit rasul. Poate el nu stie ca am stat la Steaua, pe urma trei ani in Liga 3 si a venit oferta de la FCSB. Eu imi doream sa antrenez la Liga 1. Edi ar trebui sa se uite si la el, ca si el ar fi ars aceste etape. Inainte sa vorbeasca despre Nicolae Dica, ar trebui sa se uite la ei. Ar trebui sa ne respectam, sa fim mai precauti in declaratii.

Este clar ca orice antrenor roman isi doreste sa antreneze Steaua. Va spun asta pentru ca stiu cate telefoane primeste patronul de la oameni care vor sa antreneze Steaua", a declarat Nicolae Dica la conferinta de presa.

"Si-a asumat si faptul ca probabil trebuie sa accepte anumite lucruri. Nu il judec, dar nici nu pot sa-l compatimesc, pentru ca a demonstrat, prin ce a spus si ce a facut, ca e dispus sa lucreze in anumite conditii. Dar din punctul meu de vedere, ca sa vorbesc ipotetic de o posibilă colaborare cu Steaua, nu cred ca e cazul", a fost declaratia prin care Iordanescu jr l-a suparat pe Dica.