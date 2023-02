Dezvăluirile unui președinte de club: „Totul a fost premedidat! De doi ani, am sistemul imunitar slăbit din cauza vaccinului!”

Sorin Cârțu (67 ani) regretă că s-a vaccinat împotriva virusului COVID-19. Președintele Universității Craiova susține că dacă nu ar fi activat în fotbalul românesc, nu ar fi recurs la această măsură. Mai mult, de când s-a vaccinat, fostul fotbalist acuză că are sistemul imunitar mai slăbit.

Sorin Cârțu: „Să accept că un șobolan se suie pe un liliac, fac dragoste și se îmbolnăvește toată planeta?”

„Nu înțeleg cum putea să intre lumea la pușcărie, că instigă la violență, când spuneau unii că e un virus făcut de om, iar acum să le dai dreptate ălora. Nu se ia niciun fel de măsură! Ce-a făcut, mă, a plecat cu eprubeta în buzunar la întâlnire?!

Eu cred că totul a fost premeditat. De doi ani, sunt mai slăbit în privința sistemului imunitar. De la vaccin. Dacă nu eram angajat la club și prin natura meseriei, nu aș fi făcut vaccinul.

Ce vreți? Să accept că un șobolan se suie pe un liliac, fac dragoste și se îmbolnăvește toată planeta? N-am avut atâtea răceli și boli cât am avut în ultimii 2-3 ani”, a declarat Sorin Cârțu pentru gsp.

Sorin Cârțu: „16 ani m-am luptat cu hepatica C!”

Pe lângă problemele cu sistemul imunitar, președintele Universității Craiova a precizat că hepatica C i-a dat de furcă timp de 16 ani. Luată de la stomatologie, boala s-ar fi declanșat din cauza stresului, după spusele lui Sorin Cârțu.

„16 ani m-am luptat cu hepatita C, detaliu care m-a dat în spate de la antrenorat. Am pus o frână, ca să am un pic grijă și de sănătate. O boală perversă, dacă nu ești atent cu ea... Am descoperit-o întâmplător, mai aveam un pic și ajungeam la ciroză. De la dantură a început, am înțeles, am luat-o de la stomatologie. S-a declanșat maxim pe stare de stres, după moartea mamei, în 1998.

În perioada aia, aveam un iureș și cu frații Mihăilești, aveau să-mi dea vreo 150.000 de dolari. Venisem cu ei pe prietenie și am cedat din calitatea mea, m-am complăcut la o situație de Divizia B.

Și m-am dus în fața oglinzii, mi-am dat două palme și i-am lăsat încolo de bani. Am pierdut multe sute de mii de euro din diverse contracte neonorate”, a mai spus sorin Cârțu.