Dezvăluirile uimitoare făcute de un antrenor din Superligă: ”Dacă nu furam, nu mâncam!”

Tehnicianul portughez nu este străin de fotbalul românesc, mai ales că a evoluat o perioadă îndelungată la CFR Cluj. Revenit în Superligă, Tony da Silva a fost întrebat despre reporterii prezenți în sala de conferințe și despre trecutul său dificil.

În copilărie, antrenorul a fost nevoit să fure pe străzile din Paris pentru a avea ce să mănânce și, chiar dacă susține că nu este mândru de ceea ce a făcut, ”De Zerbi de România”, așa cum l-a numit președintele de la Poli Iași, Cornel Șfaițer, a transmis că acele lucruri l-au transformat în persoana care este în rprezent.

”Am avut o poveste de viață, nu are treabă cu fotbalul, răspund din respect pentru munca voastră. Eu nu pot să uit ce am trăit în viață. Am trăit într-o familie cu o situație foarte dificilă. .

Fiecare are istoria lui. Eu sunt mândru de omul care am devenit. Când eram copil, dacă nu furam, nu mâncam. Asta trebuie să știe lumea. Ca mine este multă lume. Acum Tony este un om, este un tată, trebuie să fiu un exemplu bun pentru copilul meu.

Dacă sunt mândru de ce am făcut? Nu, dar am făcut-o ca să mănânc. În mod normal, eu nu răspund la aceste întrebări, dar am răspuns din respect pentru munca dumneavoastră”, a spus Tony da Silva în cadrul unei conferințe de presă.

Tony și-a făcut junioratul la PSG

Portughezul a copilărit în Franța și și-a petrecut junioratul la Paris Saint-Germain. Revenit în țara natală, Tony a semnat cu Os Sandinenses, unde a rămas timp de doi ani. Până în 2007 când a ajuns la CFR Cluj, Tony a mai jucat pentru formații precum Chaves și CF Estrela.

La gruparea din Gruia a petrecut patru ani, perioadă în care a câștigat două titluri de campion al României, trei Cupe și două Supercupe.

Ulterior, Tony a îmbrăcat timp de un sezon tricoul celor de la Vitoria Guimaraes, iar, în 2012 a ajuns la Pacos Ferreira, unde a rămas timp de două sezoane. Ulterior, Tony a semnat cu Penafiel, unde a rămas până în 2015, atunci când a pus punct carierei de fotbalist.