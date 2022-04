Dezvăluiri direct de la sursă despre coșmarul de la Academica Clinceni: „Dumnezeu cu mila! Puteți să-mi faceți ce vreți!”

Tehnicianul de 45 de ani este, cu siguranță, cel mai emblematic nume din scurta istorie a clubului înfiițat în 2015, pe care l-a promobvat în Liga 1 și alături de care a ajuns în playoff, în sezonul precedent.

După mai mulți ani de siguranță sportivă și financiară, în acest sezon echipa a suferit enorm din cauza bugetului. Liber de contract în acest moment, Ilie Poenaru a povestit cum nu a fost lăsat să plece de la Academica Clinceni și a făcut dezvăluiri despre managementul de care a avut parte echipa.

Poenaru: „Puteți să îmi faceți ce vreți! Eu nu mai stau!”

„Până anul trecut în ianuarie lucrurile au fost în regulă. Salariile s-au plătit, echipa a mers bine. Dacă îmi aduc aminte, am avut 15 meciuri fără înfrângere. Era o serie excelentă. Din luna februarie nu au mai fost bani, a apărut un blocaj financiar. De aici am rămas eu cu jucătorii, Sorin Paraschiv, Sorin Parancea şi domnul primar. Ăştia am mai fost lângă echipă. Noi am încercat prin discuţii interminabile cu jucătorii ca să vedem cum continuăm.

Am avut o înţelegere cu ei. Domnul primar a venit ideea de a cesiona datoriile către noi din drepturile tv. Noi trebuia doar să evităm retrogradarea. Ceea ce s-a şi întâmplat. Jucătorii au acceptat şi timp de 5 luni de zile nu am primit niciun ban, nicio primă, absolut nimic. Am reuşit să facem performanţă pentru că am avut un grup bun, echilibrat, cu experienţă. Ei au conştientizat că avem două variante: punem stop şi stăm acasă sau continuăm şi prin performanţele pe care doream să o facem, să încercăm să ne “vindem”. După ce am făcut această performanţă şi am hotărât să continui şi în acest sezon la Clinceni, promisiunile domnului primar către mine au fost că 80% din lotul pe care l-am avut în play-off va rămâne.

El spunea că dacă îi pun pe hârtie, am 60-70% din ei. Nu era adevărat. 60-70% reprezentau şi jucătorii care au evoluat mai puţin. Eu mă refeream la 80% din titulari. Din cei 14-15 pe care eu m-am bazat foarte mult. De aici s-au rupt lucrurile. Am rămas în continuare. Au venit Omoh, De Amorim, Vellios, dar aceşti jucători aveau nevoie de pregătire.

Îmi trebuiau 4-5 etape să îi aduc în formă, nu mai vorbim de rezultate. Aşa s-a şi întâmplat la început. Dumnezeu cu mila! Scoatem ce putem. Pe jucători am început să îi pregătim în primele etape, totuşi.

Nu s-a creat acea omogenitate pentru că la fiecare săptămână pierdeam câte unul-doi jucători. A trebuit să insistăm cu pregătirea, pierdeam jucători şi nu se putea crea acea omogenitate. Au venit jucători pe parcursul lunii iulie şi campionatul deja începuse. Nu am avut ceva organizat, ceva stabil. Şi campionatul a început repede. N-am avut timp să ne organizăm. Rezultatele nu au fost cele aşteptate şi în etapa a V-a, înainte de meciul cu Chindia am avut o discuţie cu domnul preşedinte, cu domnul primar.



Le-am spus că ar fi mai bine să renunţ.

Aveam un punct în cinci meciuri şi le-am spus că ar fi bine să creăm un şoc la echipă. Nu au fost de acord, mi-au spus să îmi văd de treabă. Mi-au spus că va ieşi bine cu Chindia. Jucătorii s-au motivat foarte bine, am făcut 2-2 cu gol în minutul 92. Echipa a arătat foarte bine, dar mi-am dat seama că nu este ceea ce trebuie. Era o refulare a jucătorilor. Ei au aflat că vreau să plec. Am avut probleme şi cu portarii. S-au pierdut multe puncte pe greşelile lor.

După a noua etapă le-am spus că eu nu mai rămân: 'Puteţi să îmi faceţi ce vreţi, eu nu mai stau!'. Le-am spus că este timp destul în care să vină cineva, să pună lucrurile la punct pentru că eu nu mai pot continua. Cam asta a fost în mare, experienţa Academica”, a povestit Ilie Poenaru, pentru Fanatik, despre perioada petrecută la Academica Clinceni.

Ilie Poenaru a fost antrenorul Academicii Clinceni din ianuarie 2018 până în septembrie 2021, interval în care a strând 146 de partide și o medie de 1.46 puncte pe meci.