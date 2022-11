La meciul cu Chindia (1-1), disputat aseară, doar Andrei Ivan a revenit în lotul Universității Craiova. Ceilalți trei jucători, Vînă, Hanca și Markovic, nu au făcut parte din lot.

Liviu Ganea: "Cineva mi-a spus că Rădoi le-a spus lui Hanca și Vînă că nu vor mai juca la Universitatea Craiova"

În direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, într-un dialog cu Sorin Cârțu, fostul fotbalist Liviu Ganea (34 de ani) a dezvăluit că are o informație din vestiarul Universității Craiova potrivit căreia Mirel Rădoi ar fi avut un discurs foarte dur în fața lui Sergiu Hanca și Ionuț Vînă.

"Chiar de dimineață am vorbit cu cineva care mi-a spus că Mirel le-ar fi zis lui Hanca și lui Vînă, de față cu toți jucătorii, că ei nu vor mai juca la Universitatea Craiova cât va fi el antrenor. Așa mi s-a spus, eu nu pot să verific 100% informația", a spus Liviu Ganea, la Pro Arena.

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a spus că nu știe despre un astfel de discurs avut de Mirel Rădoi în vestiar.

"Nu știu. Iar o luăm și o transmitem în ziare, la televizor. Nu spune nimeni așa ceva, nu cred că le-a spus antrenorul asta. Motivele sunt prestația lor. Dacă joacă excelent, îl dai afară? Ce să ai cu el? V-am spus, Mirel a făcut niște analize la ceea ce cere el, la ceea ce vede în teren și sigur că apoi sunt deciziile antrenorului", a replicat Cârțu.

Totuși, președintele oltenilor a părut să confirme informațiile apărute în presă, conform cărora Hanca și Vînă au notificat clubul după ce au fost excluși din lot.

"Păi, notifică pentru ce? Că sunt nemulțumiți că nu joacă sau de ce? Au fost niște decizii la momentul respectiv și nu înseamnă că dacă antrenorul nu te ia în calcul pentru anumite meciuri tu trebuie neapărat să notifici. Ia faceți voi o analiză a jocurilor făcute de ei. Dacă noi analizăm, ziceți că atacăm jucătorii, dar faceți voi o analiză la ce au jucat anumiți jucători", a mai spus Cârțu.

Rădoi: "Eu nu am nimic cu persoana Hanca, Vînă sau Markovic, ci cu sportivii"

Mirel Rădoi a vorbit din nou despre jucătorii Universității Craiova excluși din lot, după remiza cu Chindia Târgoviște, 1-1.

"E treaba lor cum sunt obișnuiți, noi avem trei luni aici. Eu nu cred că până acum nu a fost disciplină aici. Probabil că amenzile sunt mai mari, dar nu cred că la un club din România e indisciplină, să facă jucătorii programul. E treaba lor, pot să notifice pe cine vor, e dreptul lor. Nu e de deranjat, era important ca ei să se antreneze.

Eu nu am nimic cu persoana Hanca, persoana Vînă, persoana Ivan, persoana Markovic, eu am ceva cu sportivii. Nu pot să am ceva cu cineva doar că am visat eu urât azi-noapte.

E clar că avem o problemă de ordin mental. Nu am reușit să rezistăm cu Beer Sheva cinci minute, nu am reușit în seara asta, nu am reușit cu CFR când s-a jucat cu titlul pe masă", a spus Rădoi.