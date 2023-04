Dezvăluirea făcută de Toni Petrea! De ce a văzut cartonașul galben la meciul cu Mioveni și ce spune despre arbitrajul video

În urma acestei victorii, Chindia Târgoviște a acumulat 19 puncte în clasament, situându-se pe locul 12, deasupra locurilor de baraj.

La finalul jocului, antrenorul Toni Petrea a declarat că a fost un meci greu și că este mulțumit de victoria obținută, deoarece playout-ul va fi unul complicat.

De asemenea, antrenorul Chindiei a menționat faptul că a primit cartonaț galben nejustificat și și-a exprimat speranța ca arbitrajul video (VAR) să-și arate cât mai curând avantajele.

Problemele financiare ale echipei au fost rezolvate, a mai spus Petrea, care a ținut să-și felicite băieții pe finalul intervenției, pentru evoluția bună pe care au avut-o și pentru atitudinea pe care au arătat-o cu Mioveni.

Petrea: „E o victorie importantă pentru noi!”

„A fost greu, așa cum am anticipat, cu așteptări. Un meci disputat, pe care l-am controlat. Am avut multe situații de a marca, din păcate nu am reușit. E bine că a ieșit așa până la urmă. E o victorie importantă pentru noi.

Cu siguranță, va fi un play-out disputat. VAR-ul a apărut de curând, se întâmplă, trebuie să așteptăm, să avem răbdare. Este dificil pe margine când aștepți o decizie. Nu am revăzut fazele. Pe moment, ești un pic dezamăgit când ți se anulează un gol sau se dă penalty, după care se revine asupra deciziei. E bine că avem VAR, sper să se ia deciziile cele mai bune.

I-am spus că, efectiv, cartonașul galben pe care l-am primit era nejustificat. Eram dezamăgit de faultul făcut de fundașul meu, nicidecum de arbitraj. El a crezut că am ripostat și mi-a dat galben.

Mai avem de jucat, sunt meciuri grele. Va fi o luptă foarte strânsă. Contează fiecare punct, e important să reușești să ții echipele de sub tine la distanță și să speri că adversarii din față se încurcă.

Problemele financiare s-au rezolvat pe final de săptămână. Noi ne-am pregătit două săptămâni cu gândul că se vor rezolva. Băieții au fost ok, s-au pregătit foarte bine, nu am ce sa le reproșez. Au avut o evoluție bună, au avut atitudine, fără atitudine nu poți obține rezultate”, a spus Toni Petrea la finalul meciului Mioveni - Chindia, scor 0-1.

Chindia venea după şapte etape consecutive fără victorie, patru egaluri şi trei eşecuri. CS Mioveni nu are nicio victorie în ultimele trei etape, un egal şi două înfrângeri.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, fiecare câştigând pe teren propriu, Chindia cu 1-0, iar CS Mioveni cu 2-0.