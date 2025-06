Din acest motiv, Flick ar fi pregătit să renunțe la mai mulți jucători în actuala perioadă de mercato. Germanul ar vrea să facă loc pentru achiziții noi, dar și să cedeze jucătorii cu care nu are o relație grozavă.



Hansi Flick ar putea scăpa de cel puțin 7 jucători în această vară



Potrivit presei din Spania, șapte jucători se află pe lista neagră a lui Hansi Flick. Aceștia ar fi: Marc-Andre ter Stegen (portar, 33 de ani), Inaki Pena (portar, 26 de ani), Andreas Christensen (fundaș, 29 de ani), Ronald Araujo (fundaș, 26 de ani), Pablo Torre (mijlocaș, 22 de ani), Ansu Fati (extremă, 22 de ani) și Pau Victor (atacant, 23 de ani).



În unele situații ar fi vorba de rațiuni financiare, în timp ce alți jucători sunt nemulțumiți că nu primesc suficiente minute de joc. Ronald Araujo este cel care ar putea aduce mulți bani Barcelonei în actuala perioadă de mercato.

Potrivit Football Espana, fundașul central din Uruguay ar fi monitorizat de echipe importante din Vest, inclusiv Juventus. Italienii s-au interesat și în trecut de serviciile lui Araujo. Apărătorul are o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro, iar FC Barcelona îi plătește anual un salariu de peste 10 milioane de euro.



Așadar, o plecare a lui Araujo ar putea îmbunătăți situația financiară a clubului. FC Barcelona se confruntă și astăzi cu mari probleme financiare, în ciuda succesului din ultimul sezon. Catalanii au câștigat titlul, Cupa Regelui și Supercupa Spaniei.

Frenkie de Jong vrea să rămână la FC Barcelona



În privința lui Frenkie de Jong au existat multe speculații de-a lungul timpului, mai ales pentru că acesta nu s-a acomodat foarte ușor în Catalonia. Acum, olandezul spune că nu ia în calcul să plece prea curând de la Barcelona:



"Cred că o să îmi prelungesc contractul cu Barcelona. Nu pot fi 100% sigur, dar dacă totul merge bine, se va întâmpla. Intenția mea este să semnez prelungirea în această vară, dar vom vedea ce se va întâmpla.



Este o negociere și nu poți spune exact când va fi finalizată. Important este că ambele părți își doresc acest lucru și cred că vom ajunge la un acord.



Am avut o accidentare de lungă durată și am suferit mult din cauza gleznei. A fost dificil, dar acum sunt bine. Nu cred că în acest an am avut evoluții mult mai bune decât în sezoanele precedente, dar titlurile pe care le-am câștigat și victoriile obținute au adus mai multă vizibilitate jocului meu", a declarat Frenkie de Jong, pentru Voetbal Zone.

Frenkie de Jong se află la FC Barcelona din iulie 2019. Catalanii l-au transferat atunci de la Ajax Amsterdam, în schimbul sumei uriașe de 86 de milioane de euro.