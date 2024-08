Gigi Becali, criză de nervi după interviul jucătorului de la FCSB: "Am vrut să dau telefon să-l scot. Mai vede el mărire de salariu acum?"

Marți seară, FCSB a părăsit Liga Campionilor în turul 3 preliminar, după 2-3, pe teren propriu, contra cehilor de la Sparat Praga (3-4, la general).

Gigi Becali: "Lixandru a zis că prima șansă o are Sparta. Mai vede mărire de salariu acum?"

Miercuri dimineață, Gigi Becali s-a arătat revoltat de declarațiile lui Mihai Lixandru de dinaintea meciului. Patronul campioanei spune că s-a înfuriat în momentul în care a văzut că mijlocașul a cotat-o pe Sparta Praga cu prima șansă la calificare, după 1-1 în turul din deplasare.

Din acest motiv, Becali anunța că Lixandru nu va ma primi o mărire de salariu, iar șansele sale pentru titularizare la meciul cu LASK Linz au scăzut considerabil.

"Am vrut să-l schimb pe Lixandru. Am vrut să dau telefon, dar mai erau 3 ore până la meci. Nu văzusem conferința lui de dinainte de meci. Când am văzut, Lixandru a zis că prima șansă o au ei. Stai, bă, să intre unul mai valoros decât tine dacă tu nu ești valoros. Am vrut să-l schimb, dar am zis că se supără Pintilii și MM. Îți dai seama? Cum să spună că adversarul pe care l-ai distrus la el acasă e mai valoros decât tine? Tu îți dai seama cu ce fotbalist jucăm noi? Eu încerc sa dau război, el doarme îmbrăcat, nici nu vede discursul meu. Eu vreau să le dau curaj, ei... cum să spună asemenea prostie că sunt mai valoroși decât noi? La ei acasă i-ai distrus, n-au intrat la noi în careu.

Eu am văzut conferința cu trei ore înainte. I-am zis să nu-l mai trimită pe Lixandru la conferință. În primul rând m-a contrazis pe mine. Putea să spună că am demonstrat că suntem mai buni decât ei la ei acasă. El a zis că prima șansă o au ei. Ia stai pe bară, mă. Mai vede mărire de salariu acum? Lui Olaru îi fac, dar lui Lixandru îi mai fac? Cum să-i fac dacă zice că n-are valoare?

Lixandru o să joace cu Iașiul, Lixandru nu o să mai joace în Europa. O să mă întâlnesc cu el față în față. Ai valoare să joci în Europa? Ai sau n-ai? Dacă nu, stai pe bancă sau în tribună. N-ai cum să dai încredere tovarășilor tăi dacă le spui că ăia vin cu mitraliera și tu ai pușcă", a spus Gigi Becali, la Fanatik.