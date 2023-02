Declarație plină de fair-play a lui Florin Pîrvu după înfrângerea cu Farul: „Am venit aici să ne închidem!” 

Constănțenii au câștigat meciul cu Petrolul datorită golurilor marcate de Louis Munteanu și Denis Alibec. „Lupii galbeni” nu au reușit astfel să lege două victorii consecutive, după ce s-au impus pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 2-0. În urma înfrângerii, Petrolul se află pe locul șapte în clasament, având 33 de puncte în 26 de meciuri jucate.

Ce a spus antrenorul Petrolului după înfrângerea cu Farul

Antrenorul ploieștenilor a dat o lecție de fair-play la finalul meciului, admițând superioritatea clară a rivalei în meciul disputat la Ovidiu. Florin Pîrvu i-a felicitat pe constănțeni, asumându-și responsabilitatea pentru rezultat.

„Vreau să felicit echipa Farul Constanța, a făcut un meci foarte bun. Noi am venit aici să ne închidem și să marcăm pe contraatac. Din păcate, am făcut o greșeală. Repriza a doua am început-o foarte bine, apoi a apărut acel penalty. Dar e o victorie meritată a Farului, îi felicit.

Îmi asum mutarea din prima repriză, e responsabilitatea mea și îmi asum. Am suferit mult la pasul final, le-am și transmis la pauză să avem mai multă personalitate. Dar asta e, mergem înainte. Sperăm ca meciurile următoare să obținem puncte.

Ne-au lipsit foarte mult Budescu și Irobiso. Îi așteptăm la antrenamente de săptămâna viitoare. Sperăm ca la meciul cu CFR Cluj să îi avem la dispoziție. Toată responsabilitatea pentru astăzi e a mea”, a declarat Florin Pîrvu.

În următoarea etapă, Petrolul Ploiești joacă pe teren propriu cu CFR Cluj.