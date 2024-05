Decizia luată de Dragoș Grigore în ziua plecării de la Rapid + "Se pare că nici noul antrenor nu m-a dorit"

Aflat la Rapid de trei ani, Dragoș Grigore a ajuns cu contractul la final. Fostul internațional a fost folosit foarte rar în stagiunea recent încheiată, în doar patru meciuri, iar giuleștenii au hotărât să nu îi prelungească înțelegerea.

Dragoș Grigore, după plecarea de la Rapid: "Mi-aș dori să mai joc"

"După felul în care au decurs lucrurile, era de la sine înțeles că perioada mea se va încheia la Rapid. Dacă se dorea din partea noului antrenor ca eu să rămân, probabil m-ar fi chemat și am fi prelungit, dar se pare că nici noul antrenor (n.r - Neil Lennon) nu a fost de acord cu acest lucru", a spus Dragoș Grigore, la Digisport.

În ziua despărțirii de Rapid, Dragoș Grigore anunță că și-ar dori să își continue cariera de jucător. Dacă nu va primi o ofertă care să îl mulțumească, experimentatul stoper a lăsat de înțeles că este pregătit să se retragă.

"Mi-aș dori să mai joc. Acum să vedem ce posibilități vor mai fi. Aș vrea să mai joc", a mai spus Grigore.

Întrebat ce nu a funcționat la Rapid în acest sezon, Dragoș Grigore a spus: "Pot să spun doar că nu a fost un an așa cum ne-am dorit cu toții. Chiar dacă eu am jucat puțin sau mai deloc, am făcut parte din grupul Rapid. Mi-aș fi dorit să ne mulțumim pe noi și să facem fericite sute de mii, milioane de suflete rapidiste. S-a terminat, viața merge mai departe, atât pentru mine, cât și pentru clubul Rapid. Le doresc să aibă parte de succesul pe care și-l doresc".

Dragoș Grigore, triplu campion al Bulgariei cu Ludogorets Razgrad și câștigător al Cupei și Supercupei României cu Dinamo, a ajuns la Rapid în vara anului 2021, imediat după promovarea giuleștenilor în Liga 1. Fundașul a strâns în total 66 de meciuri și a marcat 3 goluri.