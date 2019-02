Deac, dezamagit dupa meciul pierdut in Banie! "Nu au trecut centrul terenului" Ce a spus de echipa Craiovei!

Craiova a castigat derby-ul etapei, cu CFR Cluj, scor 2-0.

Craiova s-a impus cu CFR Cluj in aceasta seara in fata unui stadion plin. Oltenii au castigat cu 2-0 dupa golurile marcate de Cristea si Koljic. Echipa lui Mangia a urcat pe locul doi, insa FCSB joaca maine, cu Hermannstadt.

Ciprian Deac a fost foarte dezamagit dupa meciul pierdut, spunand ca rezultatul nu este corect: "In prima repriza nu stiu daca au trecut de trei ori centrul terenului. Au marcat destul de repede, am incercat sa mergem peste ei, sa egalam. Am luat al doilea gol dupa o greseala imensa, portarul a dat pasa de gol", a spus jucatorul de la CFR Cluj.

Deac este nemultumit pentru ca echipa nu aduna puncte, desi jocul nu dezamageste.

"Deocamdata suntem pe primul loc, nu este nimic pierdut, urmeaza play-off-ul, acolo va fi care pe care. Eu zic ca echipa CFR-ului arata bine, jucam fotbal, dar din pacate nu adunam puncte", a concluzionat Ciprian Deac.