”De ce ne era frică nu am scăpat”. Florin Tănase, după egalul dramatic cu CFR. Ce spune despre transfer

Florin Tănase (27 de ani) a făcut analiza derby-ului și a vorbit și despre posibilitatea unui transfer în această iarnă. S-a zvonit că decarul FCSB-ului ar putea ajunge în zona Golfului, unde este dorit de mai multe echipe. Acesta se concentrează pe meciul următor, cu Dinamo.

„Și din teren a fost un meci frumos, cu multe goluri. Din păcate am luat două goluri din faze fixe, exact de ce ne era frică nu am scăpat. Este bine că am reușit să egalăm pe final și să scoatem un punct.

Florin Tănase, după FCSB - CFR Cluj 3-3

Am picat, a venit și acel gol norocos, primul al lor, cu spatele, doar nouă ni se putea întâmpla. Probabil dacă nu luam acel gol din fază fixă, altfel ar fi fost jocul. Este bine că am marcat trei goluri, ne dă încredere pentru meciurile ce urmează. Acum rămâne de văzut dacă ei se vor încurca și noi vom reuși să câștigăm.

Este greu să fie același scenariu (n.r. - din meciul tur cu Dinamo, 6-0), după părerea mea o să ne aștepte un meci dificil, jucăm în Ștefan cel Mare, nu știu cât de bun va fi terenul acolo.

Eu mă antrenez zi de zi, îmi doresc să joc cât mai multe meciuri, să marchez. Sunt fericit. Se discută, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Deocamdată sunt aici, mă concentrez pe ce am de făcut aici”, a spus Florin Tănase.

CFR Cluj este pe primul loc, cu 58 de puncte, la zece puncte distanță de FCSB, după 22 de etape. Pentru ardeleni urmează un alt meci important, pe teren propriu, cu cei de la FC Botoșani, care ocupă locul cinci, cu 34 de puncte.

FCSB se va deplasa pe terenul rivalei Dinamo în următoarea etapă și vrea să profite de situația prin care trece clubul din ”Ștefan cel Mare” pentru a se apropia de liderul CFR.