"De ce m-ai scos?! P*** mea!" Andone a vazut imaginile cu Alibec injurand dupa schimbare! Ce s-a intamplat, de fapt

Bogdan Andone n-are viata usoara intr-un vestiar cu Alibec, Budescu si Tamas la Astra.

Debutul pe banca fostei campioane din Giurgiu nu i-a adus doar primele 3 puncte lui Andone, ci si primele porbleme cu Alibec. Atacantul n-a fost multumit ca a fost schimbat in repriza secunda, desi stabilise cu antrenorul sa paraseasca terenul dupa o ora de joc. Andone nu s-a suparat, desi camerele l-au surprins pe Alibec injurand in timp ce se indrepta spre banca. "Asa e el, asta e Alibec. Asa face si la antrenamente" - spune Andone, care insista ca nu exista niciun conflict intre el si varful de un milion al Astrei.

"Nu a fost niciun conflict. El are iesirile lui, e ca un copil. In seara dinaintea meciului am discutat cu doctorul echipei despre situatia lui Alibec. I-a si scos 15 ml de lichid din genunchi. Dimineata am discutat subiectul cu Denis, am stabilit ca va juca pana la pauza, iar la pauza vom vorbi. Timpul sau de joc urma sa fie de maximum 60 de minute. Am vorbit la pauza, i-am zis ca il mai tin 10-15 minute in teren. Cand l-am scos, i-am aratat tabela, era minutul 66. Asta e Denis, il cunosc foarte bine. Si-a cerut scuze, dar nu a fost nicio problema. Cunosc reactiile lui si nu injura pe cineva personal. Astea sunt cuvintele lui si asta se intampla zi de zi la antrenament. Pe nereusitele lui, pe un sut peste poarta. Asa e el. Incerc sa am discutii cu el, sa-l mai cizelez putin pe tema asta", a spus Andone in Fanatik.