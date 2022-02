De ce a plecat Adrian Falub de la Academica Clinceni: ”Le mulțumesc pentru tot”

De câteva etape, Falub s-a retras de la Academica Clinceni, echipa fiind preluată de John Ene, al patrulea tehnician ce ajunge pe banca ilfovenilor în acest sezon, după Ilie Poenaru și Ionuț Chirilă.

Adrian Falub a explicat de ce a ales să plece de la Academica Clinceni, decizia lui fiind motivată de lipsa de investiții la echipă, fără de care obiectivul clubului, salvarea de la retrogradare, nu se poate realiza.

„Nu vreau sub nicio formă să se înțeleagă că eu atac pe cineva din conducerea clubului. M-am înțeles bine cu domnul Stoica și cu cei din club, le mulțumesc pentru tot, dar sper că și dânșii mi-au înțeles punctul de vedere. Să știți că eu sunt un om corect și îmi plac provocările din proiectele în care m-am implicat.

Iar acum o să vă explic și dumneavoastră de ce am ales să plec de la Clinceni. În pauza de iarnă eu îmi făcusem niște calcule, iar dacă noi voiam să ne salvăm de la retrogradare, atunci Clinceni trebuia să câștige peste 50 la sută din meciurile pe care noi le aveam de jucat. În acel moment lotul era bun și cu câteva întăriri chiar credeam că pot îndeplini obiectivul.

”Am simțit că nu pot salva echipa”

Însă, au început să intervină câteva probleme. Jucătorii au început să plece pe rând de la echipă, iar la antrenamente apăruseră foarte mulți copii. A intervenit și problema cu transferurile, iar pe mine timpul nu mă mai ierta deloc. Șimțeam că nu mai am timp să-mi pun în practică ideile tactice, dar nu mai am la dispoziție nici jucătorii pe care eu îi doresc.

Nu aveam deloc la dispoziție un lot stabil la vremea aia. Aveam nevoie de cel puțin 10-15 zile de pregătire. Poate că domul Stoica are dreptate, atunci când spune că eu m-am cam grăbit când am plecat. Chiar îmi pare rău că am plecat, dar am simțit foarte clar că eu nu pot salva echipa. Sunt foarte sincer.

”Încă nu am semnat rezilierea”

Nu s-a mai plecat nici în cantonament în străinătate din cauza problemelor apărute la club. Ok, acum s-au mai făcut niște transferuri. Să știți că nu sunt deloc jucători răi cei care au fost aduși, sunt chiar buni, dar nu ai timp să îi integrezi în echipă. Deja două meciuri au fost sacrificate și au jucat cu copiii, s-au pierdut puncte. Poate că dânșii vor găsi persoana potrivită să îi ajute mai mult ca mine.

Eu am decis să plec pentru că nu mai simțeam că pot salva echipa de la retrogradare. Dar să știți că nu este deloc ușor să faci lucrurile să meargă bine așa din mers. Vă rog să mă credeți că eu, Adi Falub, le urez multă baftă tuturor celor de la Clinceni, dar drumurile noastre se despart. Încă nu am semnat rezilierea de contract, dar o voi face în cel mai scurt timp”, a declarat Adrian Falub, conform Prosport.