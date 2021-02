DCC la DDB: Doar Cupa Conteaza! Gane si jucatorii, anunt clar dupa 0-2 cu Astra! Antrenorul e dezamagit de atac: "Ma asteptam la cu totul altceva"

Dinamo a pierdut la Giurgiu cu 2-0 si e la 6 puncte de zona playoff a clasamentului.

Gane lasa de inteles ca si-a luat gandul de la obiectivul visat de 'caini'. Antrneorul arunca toata atentia pe Cupa Romaniei, unde Dinamo e la doi pasi de finala.

Gane e suparat din cauza infrangerii cu Astra. Se astepta la mai mult de la fotbalistii sai de atac.

"A fost un joc de intensitate buna, dar nu ne-am creat ocazii. Astra are jucatori cu experienta, au inchis jocul in repriza a doua. Ca sa inscrii, trebuie sa vii cu centrari, sa tragi la poarta, in ultimii 30 de metri ne lipsesc lucrurile astea. Ma asteptam la mai mult in atac. Au fost doua faze fixe care au decis meciul.

Ne-au lipsit ocaziile, asta e problema. Trebuie sa acumulam puncte, sa nu avem emotii pe final. Ma preocupa ca trebuie sa marcam goluri ca sa castigam. Cupa e principalul obiectiv. Ar fi un sezon extraordinar, cu un trofeu si o clasare cat mai buna la final", a spus Gane la Digisport.

Tot la Cupa a mers si gandul lui Steliano Filip dupa infrangerea cu Astra: "Au jucatori de viteza pe benzi, dar jocul s-a scris la doua faze fixe. Ne dorim la fiecare meci victoria, asa e normal. Ne asteapta vineri un meci foarte important. Cat timpu sunt sanse din punct de vedere matematic, eu cred in playoff. Viitorul nu e in cea mai buna perioada, dar are jucatori valorosi. Sper sa luam cele 3 puncte etapa viitoare.

Obiectivul echipei e Cupa. Ne dorim si un loc in playoff, dar daca vom continua la fel nu o sa reusim acest lucru. Nu mai avem timp pentru greseli. Dinamo e intr-un moment dificil, trebuie sa ne facem treaba. Jucatorii sunt afectati, sunt probleme, dar noi ne dorim sa facem tot ce putem, sa strangem randurile si sa luam puncte."