Alex Ioniță a cedat după Rapid - Farul 3-1. "E deranjant!" Ce l-a intrigat

Alex Ioniță a fost unul dintre jucătorii cu o evoluție concludentă de la Rapid în victoria de duminică seara, scor 3-1 contra campioanei Farul Constanța. Extrema stângă a marcat ultimul gol al gazdelor, în minutul 88.

La finalul jocului, cel poreclit "Bulgaru'" s-a arătat deranjat de o știre care s-a rostogolit în ultimele zile. Cum fostul atacant de la Astra nu a mai prins echipa de start în ultimul timp, s-a vorbit că el ar putea pleca de la formația patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu.

Alex Ioniță, dezamăgit

Ioniță a susținut că e dezamăgit și a lăsat de înțeles că nu va pleca de la formația antrenată de italianul Cristiano Bergodi.

”Aveam nevoie de această victorie, am intrat foarte bine în joc. Am arătat dorință, altă atitudine. E greu să câștige cineva împotriva noastră când jucăm așa. Aveam foarte mare nevoie de victorie, am început foarte prost campionatul, dar mai sunt multe etape, putem să recuperăm.

E dificil și pentru noi, am avut un antrenor cu patru zile înainte de începerea campionatului, am antrenat un sistem și brusc s-a schimbat totul. Odată cu trecerea timpului vom înțelege ce ne cere și noul antrenor. Aveam nevoie de gol, mai ales după ce am fost dat pe lista de transferuri în presă.

Eu nu știu nimic, am vorbit cu conducerea, nu știa nimic. E deranjant. Aveam nevoie să-mi demonstrez mie că mai pot. Am învățat să nu fiu delăsător, m-am pregătit foarte bine și după muncă și răsplată. Ne dorim să terminăm în primele 3 locuri, să câștigăm Cupa”, a spus Alexandru Ioniță, potrivit digisport, la finalul meciului Rapid - Farul 3-1 din etapa a șasea.

Meciul nu a început bine pentru Farul. Echipa lui Hagi a fost nevoită să schimbe încă din primele minute ale meciului, după ce Mihai Popescu s-a accidentat. Rapid a avut un start bun, însă constănţenii au preluat controlul şi în minutul 17 Horaţiu Moldovan a intervenit incredibil la două şuturi consecutive trimise de Grameni şi de Carnat. Cei care au marcat însă au fost giuleştenii. În minutul 34 a deschis scorul Emmers, cu o bombă de la marginea careului, iar în minutul 38 Dugandzic a făcut 2-0 din pasa lui Funsho Bambgoye.

Farul a redus din diferenţă în minutul 78, după şutul superb al lui Mazilu, dar giuleştenii au mai înscris odată, prin Alexandru Ioniţă, după o cursă impetuoasă, în minutul 88 şi Rapid s-a impus cu 3-1, urcând pe locul 6, cu 8 puncte, în timp ce Farul, cu 6 puncte, se află pe poziţia a 10-a.

Rapid - Farul 3-1

RAPID: H. Moldovan – Braun (Onea 64), Săpunaru, P. Iacob, Borza – Emmers (Kait 76), Oaidă (Al. Albu 81), Borja Valle (Al. Ioniţă 76) – Funsho Bamgboye, Dugandzic, Petrila (Papeau 64). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

FARUL: Aioani - Sîrbu, Larie, M. Popescu (K. Boli 7), Kiki (Dussaut 65) – Artean (Nedelcu 66), T. Băluţă, Grameni (Vînă 65) - Ad. Mazilu, Carnat, E. Sali (Budescu 71). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

Cartonaşe galbene: Cristiano Bergodi 54, Dugandzic 57 / Artean 8, Grameni 13, Larie 33

Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene - Marcel Bîrsan

Arbitri VAR: Cătălin Popa - George Florin Neacşu

Observator: Aron Huzu