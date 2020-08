Dan Petrescu trage semnalul de alarma dupa calificarea CFR-ului! "Avem nevoie de jucatori"

Dan Petrescu s-a calificat mai departe in Champions League dupa ce a trecut de Floriana cu 2-0.

Dupa aceasta reusita antrenorul roman a transmis conducerii ca are nevoie de jucatori. El simte ca actualul lot nu este suficient pentru a face performanta si doreste noi transferuri.

Antrenorul CFR-ului a cerut noi achizitii chiar in ziua in care a fost anuntat de catre feroviari transferurul lui Gabriel Debeljuh. De asemenea, Petrescu a scos in evidenta si ce probleme are inainte primului meci din campionat cu Academica Clinceni.

"Avem nevoie de jucatori. Am avut patru jucatori U21 azi, pe care anul trecut nu-i foloseam deloc. Omrani, sigur nu va juca nici cu Dinamo Zagreb.

In schimb, eu cred ca la meciul cu Clinceni Djokovic va juca, a avut doua teste negative. Vom vedea si situatia lui Debeljuh", cum este fizic," a spus Petrescu dupa victoria din Malta.