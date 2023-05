Dan Petrescu, tentat de ofertele din străinătate! Ar putea părăsi CFR Cluj în vara aceasta: „Sunt clare, concrete!”

Antrenorul a recunoscut că a primit „oferte clare, concrete” și a dezvăluit că intenționează să discute despre viitorul său cu conducerea clubului.

Chiar dacă susține că ar prefera să rămână la CFR Cluj, Dan Petrescu nu exclude varianta unei despărțiri, mai ales dacă echipa nu va avea ca obiectiv câștigarea titlului în sezonul viitor.

Petrescu, ofertat din străinătate

În orice caz, clubul care va dori să-l angajeze pe Dan Petrescu va trebui să plătească clauza de reziliere, deoarece antrenorul mai are contract pentru încă un sezon cu gruparea din Gruia.

„Sunt ceva oferte acum, clare, concrete. Dar v-am zis, am contract încă un an și chiar mi-aș dori să continui. Dar depinde și patronul ce strategie are. Dacă va fi o strategie pentru a câștiga campionatul, vă dați seama că sunt interesat. Dacă va fi o altfel de strategie, rămâne de văzut.

Dar eu am contract, chiar dacă aș vrea eu să fac ceva, fără acordul patronului nu am cum să plec. Cine plătește clauza? Eu singur nu o să o plătesc. Dacă vine o echipă să o plătească, atunci înseamnă că nu îmi mai dă mie nimic? Și ce facem? Vedem ce va fi, dar eu sincer mă simt foarte bine la Cluj și aș vrea să continui. Dar în condiții în care vrem să ne batem la trofee, asta e clar”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă dinaintea meciului cu Farul.

Dan Petrescu a revenit pe banca CFR-ului la 31 august 2021 și mai are contract cu gruparea din Gruia până în iunie 2024.