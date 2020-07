Dan Petrescu si Dani Coman, scandal in timpul meciului! "Intrebati-l pe el ce vrea, nu suntem prieteni, nu am vorbit!" Ce s-a intamplat

Presedintele Astrei, Dani Coman, si antrenorul CFR-ului, Dani Coman, s-au contrat in timpul meciului de la Giurgiu.

Rugat sa explice incidentul, Petrescu a refuzat sa ofere prea multe detalii: "Nu stiu ce-a vrut, intrebati-l pe el. Nu sunt prieten cu el, n-am fost niciodata, intrebati-l pe el!"

Coman n-a fost nici el mai generos cu detaliile. "A fost la pauza un schimb de replici. Nu suntem prieteni, provenim din generatii diferite. Asa e, are dreptate, nu suntem prieteni. Nu vreau sa comentez ce a spus Dan Petrescu. E normal sa fie suparat, voia victoria", a spus Coman la Digisport.

Petrescu si-a atacat rivalii de la Craiova si a lasat de inteles ca Astra ar fi trimis in teren o echipa mult slabita pe Oblemenco, in victoria cu 2-1 a lui CSU: "As vrea ca Astra sa joace cu acelasi spirit si contra Craiovei Sper ca Budescu, Fatai si Alibec sa fie in echipa si la Craiova, ca la meciul tur nu erau, au fost dati disparuti, nu stiu. Botosani sa joace meciul vietii, FCSB la fel si cine merita titlul sa castige".