CFR Cluj a câștigat duelul cu rivala de moarte, U Cluj, scor 4-0, și a încheiat sezonul regulat pe locul doi, cu 63 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Farul Constanța. Campioana va beneficia de rotunjirea punctajului, iar în play-off va avea același punctaj cu gruparea pregătită de Gică Hagi.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj a încheiat sezonul regulat pe locul zece, cu 34 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari.

Giovanni Becali i-a purtat noroc lui Dan Petrescu

La derby-ul Clujului a fost prezent și Giovanni Becali (70 ani). Întrebat dacă agentul FIFA a venit cu oferte pentru jucătorii CFR-ului, Dan Petrescu (55 ani) a glumit că el este vizatul unui transfer pe banca tehnică a lui Real Madrid.

„Da, pentru mine, la Real Madrid. E prima dată când a venit la Cluj, l-am văzut, nu îmi venea să cred, a venit la mine în birou, a fost agentul meu în toată cariera de fotbalist, a venit și în China după mine, i-am zis să mai vină că rezultatul spune că mi-a adus noroc. El vine la meciuri, se bucură, nu are sens, e agent, are viața lui, dar mă leagă o relație de prietenie cu el de mulți ani. Am glumit că a venit pentru mine. Eu nu am agent, dacă mai rămân la CFR nu am nevoie de agent”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

Dan Petrescu a refuzat-o pe Real Madrid când era fotbalist profesionist

În urmă cu aproape doi ani, antrenorul CFR-ului a precizat că pe vremea când activa la Chelsea, a fost dorit de Fabio Capello (76 ani) la Real Madrid. Numai că fostul fundaș dreapta a preferat să rămână pe Stamford Bridge.

„Au fost și oferte pe care dacă le acceptam, numele meu ar fi fost mai mare. Giovanni Becali știe că am avut ofertă de la Real Madrid, era Capello antrenor, dar și ofertă de la Ajax. Am preferat să rămân la Chelsea. Dacă plecam la Real Madrid cariera mea...

Iubeam prea mult Chelsea ca să regret, eram în formă maximă la 29 de ani. Atunci a venit Giovanni cu oferta asta, a trebuit să mă gândesc și-am ales să rămân la Chelsea”, a declarat Dan Petrescu pentru gsp, în vara lui 2021.