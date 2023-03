Dan Petrescu a rămas mască înainte de următorul meci al lui CFR Cluj: "E incredibil, sunt șocat!'

Înainte de meciul din Gruia, Dan Petrescu a spus că este "șocat" de locul pe care se află UTA Arad în clasamentul Ligii 1, 15, penultimul. Antrenorul lui CFR Cluj spune că este de neînțeles această situație, având în vedere calitatea lotului arădenilor.

Dan Petrescu: "E incredibil pe ce loc se află UTA Arad, sunt șocat"

De asemenea, Petrescu s-a arătat îngrijorat de problemele din cadrul lotului său, dar și de faptul că are puțin timp la dispoziție să pregătescă duelul cu UTA.

"E incredibil acest lucru (n.r - locul celor de la UTA). Vă dați seama că n-am avut timp de nimic. Am stat toată ziua pe drum. Azi dimineață am văzut două meciuri, am văzut lotul. Chiar sunt șocat de pozița lor în clasament. Nu înțeleg la asemenea jucători cum au ajuns acolo, dar se poate întâmpla la orice echipă. Eu mă gândesc la Chelsea, care are jucători fantastici și e pe locul 11.

Sunt lucruri pe care nu le poți explica. Nici eu nu pot explica cum UTA a putut să piardă cu Farul, unde nu merita. Cu Chindia trebuia să câștige, a avut ocazii, penalty neacordat. Cu Sibiul, la fel. Au avut și ghinion, clar. Au antrenor și jucători foarte buni, iar față de noi au și trei zile în plus de odihnă. Sunt îngrijorat de acest aspect. Sunt accidentări, suspendări, iar viața noastră va fi foarte grea mâine.

Pe Birligea sper să-l rezolvăm până la meciul cu U Cluj. E deja în Serbia (n.r - la Marijana Kovacevic). Pe Krasniqi încercăm să-l recuperăm, nu știu dacă va juca. Boateng e suspendat. Manea a fost și el accidentat, să vedem dacă astăzi se antrenează", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Înaintea meciului, CFR Cluj ocupă locul 2, cu 56 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului Farul, care a jucat deja în această etapă.

De partea cealaltă, UTA Arad se află pe poziția 15, cu 24 de puncte.