Dan Petrescu a continuat tirada la conferință: "Zero puncte facem în play-off! Plec la munte, mă ascund de toată lumea"

Antrenorul lui CFR Cluj nu înțelege de ce campioana a arătat atât de rău în repriza secundă și i-a permis Rapidului să aibă o mulțime de ocazii, având în vedere că ardelenii au avut un prim act foarte bun.

Dan Petrescu, după CFR Cluj - Rapid 2-1: "O să plec la munte, să mă ascund de toată lumea"

După ce a catalogat drept penibil jocul întregii echipe, Dan Petrescu a continuat să aibă un discurs dur și la conferința de presă de după partidă.

"Nu mai contează un punct, două în plus față de FCSB când îți ia jumătate din puncte. În play-off trebuie să câștigăm așa, dramatic, dar dacă jucăm așa, zero puncte. 10 meciuri, zero puncte! Dacă ei nu se trezesc, eu mă trezesc și le spun. Ei sunt bucuroși când câștigă, dar antrenorul e îngrijorat că știe că n-au jucat nimic în repriza a doua. Fotbalul se joacă două reprize, nu una. Dacă ei nu știu, le spun.

Nu vorbesc niciodată cu ei după meci. Mâine o să fie o zi liberă, o să plec la munte, să mă ascund de toată lumea și sper să găsesc soluții să nu mai aratăm în halul ăsta. Faci 3-3 cu FCSB, 1-1 cu Craiova, iei în ultimul minut gol, ești supărat, dar măcar ai văzut ceva. Acum n-am văzut nimic, ziceai că a intrat altă echipă.

După cinci minute am vrut să schimb vreo șase jucători, dar nu puteam. E prima dată când am fost așa supărat în 2022. Nu știu, ziceai că au luat toți o pastilă invers la pauză", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Grație acestei victorii, CFR Cluj a profitat de pasul greșit al lui FCSB și s-a distanțat la opt puncte de bucureșteni. În runda următoare, ardelenii vor juca pe terenul lui Sepsi.