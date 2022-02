Dan Petrescu, mai furios ca niciodată: "Au fost pe-ni-bili! Dezastru toți, parcă n-au vrut să joace". Schimbări anunțate

Campioana a controlat prima repriză și a deschis scorul cu două minute înainte de pauză, când Graovac a profitat de respingerea lui Moldovan și a trimis în plasă.

Dan Petrescu, după 2-1 cu Rapid: "Au fost pe-ni-bili! Ce campionat? Ne amăgim aiurea"

Rapid și-a revenit în actul secund și a dominat clar, iar Junior Morais a egalat în minutul 70, după o fază construită excelent de fundașul giuleștenilor. În ciuda ocaziilor ratate ale oaspeților, CFR Cluj a arătat un plus de experiență pe final, iar Ciprian Deac a reușit golul victoriei în minutul 84.

Dan Petrescu a fost foarte nemulțumit la finalul partidei, spunând că echipa sa a făcut un joc penibil în repriza secundă și că va fi nevoit să facă schimbări.

"(n.r - Care ar fi explicația pentru repriza a doua?) Bună întrebare. Nu vezi fața mea? Eu sunt de vină că sunt antrenor, nu? N-am știut ce să fac la pauză și s-a văzut. Române rezultatul și prima repriză. Îm rest, dezastru toți. Inclusiv eu, inclusiv ei. Dacă cu Botoșani și UTA, când am făcut egal acasă, n-am avut ce să le reproșez, pot să spun acum că au fost penibili în repriza a doua. Ăsta e cuvântul: pe-ni-bili! Dacă ei cred că mai joacă așa și mai câștigă vreun meci, se înșală toți. D-aia sunt antrenor, trebuie să găsesc soluții, poate să mai fac vreo 5 schimbări și să ghicesc echipa și schimbările. Nu mi-a plăcut deloc repriza, n-am înțeles nimic, sincer!

Sunt șocat. E cea mai slabă repriză acasă de când sunt la CFR. Asta s-a întâmplat și la Mioveni când am jucat cu Rapid. În prima repriză am avut 3-4 ocazii și în a doua repriză am căzut, n-am putut să înțeleg. Niciun jucător nu s-a salvat, poate doar Graovac și Deac, care a dat golul victoriei, dar toată echipa a fost praf. Jucând așa, n-avem nicio șansă. Ce Europa, ce campionat? Ne amăgim aiurea. Măcar dacă ne apăram bine ca înainte, dar e a cinea oară când suntem egalați. Să-și facă autocritica și ei, că eu mi-o fac mereu. Trebuie să mă calmez, eu acum nu sunt bine, am venit din respect la interviu.

Axul central era compus înainte de Arlauskis, Boli, Djokovic, Culio, Țucudean. Nu mai sunt, e altă echipă, alți jucători. Nu mai putem juca așa, nici nu mai vrem, trebuie să jucăm la fotbal. Sincr, a fost o zi proastă din partea tuturor. Am abordat bine meciul. Asta cred că e numai vina mea că n-am știut ce să fac la pauză. Am o vină mai mare decât a lor și sunt foarte supărat și îngândurat.

Vor fi schimbări, voi face schimbări, asta e singura șansă. Ce reacție să aștept? Dacă a cincea oară luăm gol? Trebuie să găsim jucătorii care vor să joace? Parcă n-au vrut să joace în repriza a doua. Toți au fost sub nivel, toți! Nu vorbim de Omrani acum, toată echipa a fost", a spus Petrescu.

Grație acestei victorii, CFR Cluj a profitat de pasul greșit al lui FCSB și s-a distanțat la opt puncte de bucureșteni. În runda următoare, ardelenii vor juca pe terenul lui Sepsi.