Dan Nistor nu l-a menajat pe Istvan Kovacs după U Cluj - Oțelul Galați: "Parcă ar fi Dumnezeu"

Alex Chipciu a încercat poarta lui Dur-Bozoancă în minutul 21, cu un şut de la distanţă, dar Oţelul Galați a deschis scorul în minutul 25, când Maciel a avut o acţiune frumoasă pe dreapta, a pasat în careu de unde Alexandru Pop a îndeplinit o simplă formalitate.

Filip Ilie a înscris în minutul 88, însă golul a fost anulat pentru o poziţie de offsaid şi, chiar dacă echipa gazdă a presat şi a căutat golul, Oţelul Galați s-a impus la Cluj.

În clasament, U Cluj se află pe locul cinci, cu 29 de puncte, iar Oţelul Galaţi are 26 de puncte şi ocupă poziţia a noua.

Daniel Nistor, discurs vehement la adresa lui Istvan Kovacs

Jucătorul lui U Cluj a fost avertizat cu cartonaș galben și va rata derby-ul cu CFR, din ultima etapă a acestui an.

"Din păcate, am făcut o primă repriză destul de slabă. A doua repriză a fost mult mai bună. Nu știu la acel gol dacă a fost nevalidat corect, n-am văzut faza, dar am un semn de întrebare. Păcat că nu am câștigat acasă. Din păcate, acasă nu reușim să jucăm așa cum o facem în deplasare

Îmi pare rău, vă dați seama, dar și arbitrul mi-a dat cartonaș galben, după care la final mi-a zis că nu știu ce scrie în raport.

Nici n-ai voie să vorbești, parcă ar fi Dumnezeu. În fine, are el capul mai pe sus. Trebuie să-l respectăm că el e îmbrăcat în negru", a declarat Dan Nistor, la finalul partidei.