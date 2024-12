Partida este programată duminică, de la 20:00, în etapa a 21-a, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ionel Ganea: ”Dacă va câștiga Dinamo, nu știu dacă Rapid va mai prinde play-off-ul!”

Ionel Ganea a îmbrăcat tricoul Rapidului în două rânduri, mai întâi în perioada ianuarie 1999 – iulie 1999, iar, mai apoi, în perioada ianuarie 2007 – iulie 2007. Alături de giuleșteni, Ganea a câștigat titlul (sezonul 1998/99) și Cupa României (2006/07).

De altfel, Ionel Ganea a jucat și pentru Dinamo între iulie 2006 și ianuarie 2007. Și alături de ”Câini”, Ganea se poate mândri cu o medalie de campion.

Înantea derby-ului Dinamo – Rapid, Ganea a prefațat jocul și a recunoscut că, în opinia sa, echipa lui Zeljko Kopic traversează o perioadă mai bună decât giuleștenii lui Marius Șumudică. Fostul atacant spune că Rapid riscă să piardă prezența în play-off dacă va suferi un eșec în fața lui Dinamo.

”Un meci important pentru ambele echipe, Dinamo, dacă va câștiga, rămâne acolo sus, poate chiar pe primul loc și Rapidul nu știu dacă va mai prinde play-off-ul.

Dacă Rapid câștigă, atunci rămâne în lupta pentru play-off. Văd că Dinamo e mai în formă decât ei, dar nu e neapărat favorită, deși Rapid acum pe final e într-o mică cădere de formă.

Cu ambele am fost cât mai profesionist și am câștigat campionatul cu ambele, cu Rapid am luat și Cupa. Să câștige cine e mai bun, ținând cont că am fost la ambele echipe și am jucat.

Nu pot să zic un pronostic, Dinamo joacă bine, a marcat multe goluri, poate să fie favorită, acum depinde și cum abordează Șumi meciul”, a spus Ionel Ganea, potrivit Iamsport.

