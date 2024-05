Cum încearcă FCSB să-l deturneze pe Louis Munteanu din drumul spre Rapid: "Nu ironizez, vorbesc despre cifre"

După un nou sezon bun sub comanda lui Gică Hagi, cu 12 goluri și 5 pase decisive, Louis Munteanu ar trebui să revină la Fiorentina în această vară, unde mai are un an de contract. Totuși, viitorul său ar putea fi tot în România, având în vedere că FCSB și Rapid au anunțat public că vor să îl transfere.

Mihai Stoica, despre Louis Munteanu: "Are de ales între o echipă care joacă în Champions League și alta care nu e în Europa"

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat chiar și suma maximă pe care ar oferi-o pentru transferul lui Munteanu, 1,2 milioane de euro.

După ce și Rapid, prin vocea acționarului Victor Angelescu, a confirmat că este interesată de Louis Munteanu, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB a explicat cum crede că se poate înclina balanța în favoarea campioanei la negocierile cu atacant.

"Eu am zis că va fi licitaţie. Ce a zis Gigi, dar mă gândeam că e foarte important ce vrea jucătorul. Jucătorul are o poziţie foarte puternică, că mai are un an de contract cu Fiorentina, iar el poate negocia la sânge şi e important unde vrea să se îndrepte. Vrea să vină la o echipă cu 55.000 de spectatori la meci sau la o echipă antrenată de Neil Lennon, legendă a fotbalului scoţian?

Nu fac nicio ironie când spun că stadionul din Giuleşti are locuri cât o peluză din Arena Naţională, nu fac nicio ironie şi să înţeleagă lumea. Dacă vin 12.000 de spectatori pe Arena Naţională, pare goală. Avem mai mulţi spectatori, doar că nu se văd ca în Giuleşti, dacă sunt 12.000 pe Arena Naţională. Avem cei mai mulţi spectatori la meciuri. Nu ironizez şi nu atac, vorbesc doar despre cifre.

Louis poate alege el. Are de ales dintre o echipă care joacă în preliminariile Champions League şi o echipă care nu este în Europa, dacă are de ales între Rapid şi noi", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Victor Angelescu: "Îl dorim pe Louis Munteanu"

Angelescu a confirmat interesul pentru transferul lui Louis Munteanu, jucător care aparţine clubului Fiorentina şi care a evoluat în sezonul trecut la Farul Constanţa sub formă de împrumut.

"Am declarat deja că îl dorim pe Louis Munteanu. Abia s-a terminat campionatul, toată lumea negociază, vom începe şi noi negocierile, ca şi alte cluburi, şi vom încerca să îl aducem. Este un jucător pe care ni-l dorim", a adăugat acționarul.