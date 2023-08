Valentin Țicu, nemulțumit după egalul cu Dinamo: "Ne rupem picioarele, nimănui nu-i pasă"

Dinamo a deschis scorul prin portughezul Goncalo Gregorio (21), după o eroare a fundaşului ivorian Seniko Doua. Petrolul Ploiești a egalat prin Zoran Petrovic (37), tot după o greşeală, a lui Christian Ilic. Mihai Roman II, la redebutul său pentru prahoveni, a trimis mingea în bara transversală (86).

Dinamo este neînvinsă de patru etape, având două victorii şi două egaluri, la fel ca Petrolul Ploiești, care are trei victorii şi un egal.

Reacția lui Valentin Țicu după Dinamo - Petrolul Ploiești 1-1

"E important că nu am pierdut, e un punct câștigat în deplasare, mergem mai departe. Am avut niște oscilații în prima repriză. În a doua repriză am dominat, îmi pare rău că nu am luat cele trei puncte.

Când prinzi o șansă cât mai bună de evoluții, ne bucurăm că acumulăm cât mai multe puncte. Totuși sunt puțin nemulțumit, deoarece astăzi îmi doream trei puncte. E un teren impracticabil, nu știu de ce ne lasă să jucăm pe astfel de terenuri, ne rupem picioarele, nimănui nu-i pasă de jucători.

(n.r. - o posibilă convocare la națională) Cred că e obiectivul fiecărui jucător să-și reprezinte țara, e decizia lui (n.r. - selecționerului), i-o respect. Dacă se va apela la mine, răspund cu plăcere și cu mândrie.

(n.r. - despre un posibil transfer) Mă simt bine la Petrolul Ploiești. Dacă se va ivi vreo ocazie bună atât pentru mine, cât și pentru echipă, voi face pasul. Dar să nu se înțeleagă greșit, mă simt bine aici", a declarat Valentin Țicu la finalul partidei.