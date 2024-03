FCSB - Sepsi s-a terminat 2-1 duminică pe ”Arena Națională”, scorul fiind deschis de Florinel Coman.

Șeptarul liderului din Superligă a devenit astfel la rândul său lider solitar în clasamentul golgheterilor, cu 15 reușite, depășindu-i pe coechipierul Darius Olaru și pe Albion Rrahmani (Rapid), ambii cu câte 14 goluri.

Philip Otele de la CFR Cluj se ține și el aproape, cu 13 reușite (vezi mai jos clasamentul detaliat).

Florinel Coman, după meciul cu Sepsi

”Veneam după o înfrângere usturătoare (n.r. - 0-4 cu Rapid). Două zile foarte grele după meci. Două zile nedormite. Stres, gânduri necurate, să spun așa. Dar, ăsta este fotbalul. La o săptămână ai șansa să te remarci din nou și ce ai făcut ieri astăzi nu mai este valabil.

Am văzut meciurile, ne-am bucurat. Dar, până la urmă, nici nu știi. Să te bucuri, să nu te bucuri. Eram la 15 puncte și iată că s-au făcut șapte. Înainte de meci erau patru. Ăsta e fotbalul, ăsta e play-off-ul.

Am vorbit înainte de meci cu un coleg și mi-a spus să-i dau în scurt, să nu-i mai dau la colțul lung. Și uite că a avut dreptate! (n.r. - despre golul înscris)

Înainte urmăream echipele, iar acum urmărim să nu fim urmăriți. Am spus-o și înainte de play-off, că dacă vom face un play-off la fel de bun ca cel trecut, cred că vom fi campioni. Știm să ne montăm cu echipe de play-off.

Am mai avut și ocazia cu șutul stâng. Am ieșit că nu mai puteam. Am făcut multe sprinturi și am zis să las locul unui coleg mai proaspăt care dă totul pentru echipă.

(n.r. - despre națională) Îmi pare bine că am fost convocat. Mă bucur mult că îmi era dor de națională, de colegi. De abia aștept să îi revăd. Și vreau să începem treaba”, a spus Florinel Coman după meciul FCSB - Sepsi 2-1.

Clasamentul golgheterilor din Superligă

