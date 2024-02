Cum a reacționat Dorinel Munteanu după Oțelul Galați - CFR Cluj 2-2

Oţelul Galați a marcat prima, prin Alexandru Mihai Pop (36), dintr-o lovitură liberă din preajma colţului careului mare, direct în vinclul opus. Clujenii au egalat chiar înainte de pauză, prin Philip Otele (45), în urma unui corner.

CFR Cluj a trecut în avantaj în finalul meciului, după ce Panagiotis Tachtsidis a marcat din penalty (88), dictat pentru faultul lui Costin Ghiocel la Daniel Bîrligea.

Gălăţenii au smuls egalul tot din penalty (90+6), transformat de Juri Cisotti, după un fault comis de Karlo Muhar la Răzvan Tănasă.

Reacție de la Oțelul Galați, după remiza cu CFR Cluj

Dorin Toma, secundul lui Dorinel Munteanu, a oferit o reacție după remiza cu CFR Cluj, dezvăluind care a fost reacția tehnicianului principal.

"Așa cum am spus și înaintea meciului, astăzi nu se va vedea lipsa vreunui jucător. Am controlat jocul, l-am dominat și cu puțină puteam să luăm cele trei puncte. Ne bucurăm oricum pentru punctul obținut.

Ceea ce am pregătit noi și mister a fost să facem presiune. Din păcate, acea faza fixă am fost puțin relaxați, dar la pauză ne-am concentra și în partea a doua. Cu tot respectul, CFR-ul a dat două goluri din două faze fixe.

El (n.r. Alexandru Pop) a fost desemnat să bată lovitura liberă, am avut multe faze de marca, însă nu am reușit.

Este mulțumit (n.r. Dorinel Munteanu) că nu s-a pierdut jocul, dar am pierdut două puncte astăzi. Asta este părerea noastră, asta consider și eu. Am dominat jocul contra unei echipe care se bate la campionat", a declarat Dorin Toma, după meci.