Cum a reacționat Cristi Balaj după ce s-a încheiat turul sezonului regular din Superliga 

CFR Cluj țintește titlul în acest sezon după ce sezonul trecut a medaliile de campioni au ajuns la Farul Constanța, formația lui Gică Hagi. "Marinarii" nu mai au pretenții în acest sezon la titlu din cauza jocului lipsit de consistență, însă echipa din Gruia are o contracandidată puternică: FCSB. O rivală pe care însă nu o poate depăși.

Deși FCSB a clacat în etapa a 15-a, 1-2 cu Rapid pe Arena Națională, CFR Cluj nu a reușit să treacă pe primul loc și a închieiat turul sezonului regular pe poziția secundă, după 0-1 la Sibiu cu FC Hermannstadt, luni seara, în ultima partidă a rundei.

Concluzia lui Cristi Balaj

Președinte la CFR Cluj, Cristi Balaj a lăsat să se înțeleagă că e dezamăgit de atitudinea jucătorilor mai ales în meciul cu FC Hermannstadt. Fostul ecuson FIFA susține că nu e afectat de faptul că echipa din Gruia nu a depășit-o pe FCSB în clasament.

"Supărarea nu apare că nu am reuşit să ajungem pe primul loc, e vorba de o dezamăgire legată de jocul, în mod special, din repriza a doua. În prima repriză am avut control asupra jocului, am avut ocazii prin Otele sau Krasniqi, am avut o posesie prelungită cu acţiuni şi pase consecutive.

Din păcate, în repriza a doua, mai ales după înscrierea acelui gol, n-am mai avut acelaşi joc cât de cât mulţumitor. Sunt dezamăgit de jocul din a doua repriză. Mie mi-a plăcut cum am început jocul, repet, am avut 62-38 posesie în prima repriză, am fost echipa mai bună în teren, am avut şi ocazii de gol.

Dacă nu dai gol atunci când ai ocazii, fotbalul te pedepseşte. Am anticipat că o să fie un meci greu, am atenţionat jucătorii. Din păcate, sunt nemulţumit de modul în care am terminat jocul", a declarat Cristi Balaj, potrivit Prima Sport.

Echipa lui Andrea Mandorlini e pe locul secund în ierarhia campionatului, la un punct în spatele celor de la FCSB. Ardelenii au strâns 30 de puncte, în timp ce formația lui Gigi Becali a adunat cu un punct mai mult. Pe ultima treaptă a podiumului se află Rapid, cu 29 de puncte.