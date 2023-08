Marius Șumudică a fost ultima dată în Superliga antrenor la CFR Cluj. Cu Astra Giurgiu a luat titlul în 2016, când a reușit să asambleze o echipă de top, formată din jucători cu foarte mare experiență.

Cum a reacționat Costel Pantilimon când a auzit că Șumudică & Prunea vor face echipă la FCU Craiova

După un lung șir de negocieri, tehnicianul român s-a înțeles cu FCU Craiova. Marius Șumudică se afla liber de contract, după ce s-a despărțit de echipa din Arabia Saudită, Al-Raed. Un singur an a petrecut antrenorul acolo.

La FCU Craiova sunt schimbări în masă. După ce l-a schimbat pe Nicolae Dică pe banca tehnică, Adrian Mititelu, patronul clubului, l-a adus și pe Florin Prunea la club, care va fi noul președinte al oltenilor.

Costel Pantilimon, director sportiv la Poli Timișoara, a vorbit despre noile modificări din staff-ul lui FCU Craiova și a preciza că e uimit, pentru că Marius Șumudică și Florin Prunea vor face echipă la trupa din Bănie.

„Șocant! Nu mă așteptam la asta. Uite că sunt uimit. Formula asta nu am gândit-o. Știu că au o relație bună de prietenie. Vorbim de doi oameni competenți. Pe Florin îl știu de mult, știu că e foarte priceput și abil în poziția asta pe care o are. E un om care a dat mul fotbalului românesc și e un plus foarte mare pentru FCU Craiova”, a spus Costel Pantilimon.

Reacția lui Marius Șumudică după ce s-a înțeles cu o echipă din Liga 1

„Îmi doresc să rămân acasă, acum. E un club care mi-a oferit toate condițiile. Am vorbit cu Adiță, patronul. Mi-a oferit toate condițiile de care am avut nevoie. Mai mult, o să vorbesc pe teren.

Suntem în discuții de două-trei săptămâni. E o provocare mare. Mi-am dorit un club care să-mi ofere toate condițiile. Lucrez cu staff-ul meu”, a spus Marius Șumudică pentru Pro TV & Sport.ro.