După 30 de etape în sezonul regulat, CFR Cluj a înregistrat 63 de puncte și s-a calificat în play-off de pe locul doi. Înjumătățirea punctelor le-a adus ardelenilor avantajul de a fi la egalitate cu liderul Farul Constanța (32p), în partea a doua a campionatului.

Cum a interpretat conducerea CFR-ului insultele aduse lui Dan Petrescu: „Putem să-i luăm la mișto”

Cristi Balaj a vorbit despre tensiunile din tribună în partidele CFR-ului și a evidențiat faptul că din declarațiile lui Dan Petrescu trebuie scoase doar lucrurile esențiale. La ultima confruntare din sezonul regulat, când ardelenii au învins-o cu 4-0 pe rivala locală, 'U' Cluj, antrenorul campioanei a fost insultat de către suporterii aflați pe stadion.

„Nu îl înjură toată lumea pe Dan Petrescu. Rapidiștii nu l-au înjurat, suporterii lui CFR Cluj nu l-au înjurat. Dan Petrescu nu e neapărat un antrenor plăcut care are cele mai bune intervenții, dar noi trebuie să înțelegem și să încercăm măcar să scoatem esența declarațiilor, nu neapărat modul de exprimare și de aici poate să apară această confuzie.

Că dacă ne luăm modul de exprimare al lui Hagi sau al lui Dan Petrescu, doi antrenori emblematici, care fac performanță, putem să-i luăm la mișto sau să găsim greșeli în tot ceea ce spun”, a spus Cristi Balaj, potrivit Sport Total.

„Peste tot primesc m...!” Discurs savuros al lui Dan Petrescu după victoria cu U Cluj: „Trebuie întrerupt meciul și la mine!”

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre victoria echipei sale și despre prestația jucătorilor săi, vizibil mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul s-a arătat revoltat însă de modul în care a fost înjurat de fanii lui U Cluj, punctând că meciul ar fi trebuit suspendat.

„Cred că a fost corect ce a Sabău, ei au fost perfecți în meciul trecut, trebuiau să bată cu 4, 5 la zero pe Farul, care e pe primul loc. Astăzi am prins noi o zi mai bună, cred că 4-0 e un scor corect, mai puteam marca, am avut mai multe ocazii și penalty ratat, ei au avut doar o ocazie. Într-un derby, când câștigi cu 4-0, ce pot să cer mai multe de la jucătorii mei?” - MAI MULTE DETALII AICI.