Antrenorul român a fost prezentat în mod oficial pe 26 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, iar la patru zile distanță a debutat oficial în Superliga României.

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, în deplasare cu CFR Cluj.

Cum a comentat Gigi Becali revenirea lui Laurențiu Reghecampf

Patronul lui FCSB a vorbit despre Laurențiu Reghecampf și a precizat că e un antrenor extraordinar și că echipa din Bănie se va întări cu omul care i-a adus două titluri la gruparea "roș-albastră" în sezoanele 2012/13, respectiv 2013/14.

"De ce să mă surprindă (n.r. revenirea lui Reghecampf la Univ. Craiova)? Reghe e un antrenor valoros, care e dorit de echipe. Craiova are pretenții, care are un lot valoros, bani care să plătească un antrenor. Nu am mai vorbit de multă vreme", a spus Gigi Becali, în conferința de presă.

VIDEO | Declarațiile lui Gigi Becali (31/07/2023)



Declarațiile lui Gigi Becali (31/07/2023) pe www.sport.ro