Culmea culmilor! Talpan l-a făcut praf pe un component al FCSB-ului care chiar a fost eficient. Ce spuneau foști fotbaliști ai României despre "marele jucător"

Florin Talpan, juristul clubului Steaua, a reapărut în prim-plan de când Vasile Dâncu nu mai e ministrul Apărării.

Colonelul din Ghencea luptă în continuare cu FCSB și își canalizează energia pe mai multe spețe. În paralel, face și analiză pe text când vine vorba despre declarațiile jucătorilor de la FCSB.

Talpan: "Compagno, marele jucător, spune că joacă la Steaua!"

După ce italianul Andrea Compagno a strecurat în mai multe declarații numele Steaua - referindu-se la echipa la care joacă -, în loc de FCSB - Talpan l-a luat la rost.

„Pe toate posturile de televiziune văd unii jucători… chiar pe italianul pe care l-a adus domnul Becali, marele jucător… El spune că joacă la Steaua. Păi, cum să nu îi bată ăia cu 10-0 dacă ăla nu știe la ce echipă joacă? Spune că joacă la Steaua… Păi, nu vă supărați!”, a spus Florin Talpan, pentru ProSport.

Interesant este că juristul clubului Steaua și-a îndreptat atacul chiar către cel mai eficient jucător al campionatului și unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga 1, unul despre care oameni din fotbalul românesc au vorbit la superlativ.

Ciprian Marica, la Pro Arena: „Are ceva din stilul ăsta, îmi aduce aminte de Luca Toni. La fel era și Luca Toni, avea execuții, foarte bun cu capul. Nu era el cel mai rapid.

Nu e el cel mai estetic jucător, dar mi se pare un jucător eficient, completează lipsa unui atacant veritabil. Da, ăsta este un atacant veritabil”.

11 goluri a marcat Compagno pentru FCSB

Italianul e golgheterul Superligii

Ionel Ganea: "Compagno e o afacere bună pentru Gigi Becali"

Ionel Ganea, pentru Sport.ro: „Andrea Compagno se mișcă foarte bine în careu și își ajută echipa și prin jocul fără minge pentru că un atacant de careu deține acest rol, această capacitate de a face culoare pentru colegi.

E o muncă titanică și la antrenamente, dar ține și de știința atacantului-pivot. Părerea mea e că acest jucător se mișcă din ce în ce mai bine și va avea multe de demonstrat la FCSB, dar îi trebuie furnizate mai multe pase pentru că el se demarcă mereu. Compagno e o afacere bună pentru Gigi Becali, a avut fler”.

Marcel Pușcaș, la Pro Arena: "Dacă se uită domnul Becali și vrea ca cineva să-i dea 30 de goluri anul ăsta, trebuie să-l uite domnul Becali în teren. Din minutul 1, până în minutul 90. Până în vară.

Dacă nu dă 30 de goluri, nu mă mai ocup de fotbal în viața mea. Dar îl uiți în teren, din minutul 1, până în minutul 95, indiferent că îl huiduie, că îl ceartă. Uită-l acolo! Dacă îl schimbi în minutul 25 și mai spui că nu știu ce face, iar apoi îl bagi în minutul 80...".

Adrian Porumboiu, la Pro Arena: „Are 26 de ani, e destul de tânăr. Dar e fotbalist, se vede. E o vorbă: 'Calul de rasă se vinde din grajd'. El e fotbalist, se vede. E un transfer reușit. După părerea mea e transferul anului în fotbalul românesc. Are valoare, până acum a demonstrat-o”

Gigi Becali, întrebat la Pro Arena despre Top 3 atacanți pe care i-a avut la FCSB: "Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut. Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat. După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia".

Andrea Compagno, cel mai bun marcator italian în 2022

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a descoperit în urmă cu trei zile că Andrea Compagno e cel mai bun marcator italian din 2022, cu 22 de goluri, la egalitate cu Ciro Immobile.

"Pot spune fără îndoială că este cel mai bun an din cariera mea, dar nu vreau să mă opresc aici. Campionatul este același, nu am avut probleme de adaptare la FCSB. Am găsit rapid condițiile ideale de a marca. Sunt un jucător diferit față de cel care a părăsit Italia în urmă cu patru ani”, i-a declarat Compagno, în urmă cu trei zile, jurnalistului italian.