Până să înceapă achizițiile, oficialii din Giulești pun la punct și primele plecări de la echipă.

Ce jucători au șanse mici să rămână la Rapid

Primii jucători care vor pleca de la Rapid sunt fundașul Damien Dussaut (28 de ani) și atacantul Younes Bnour Marzouk (27 de ani). Acționarul Victor Angelescu a confirmat recent acest lucru.

Au șanse mici să mai rămână în Giulești și Claudiu Belu-Iordache (29 de ani), Ljuban Crepulja (29 de ani) și Kevin Luckassen (29 de ani). Antrenorul Adrian Mutu nu ar fi încântat de randamentul acestora.

Claudiu Belu a evoluat în șapte meciuri în acest sezon și nu s-a mai ridicat la nivelul din sezonul precedent. Nici Crepulja nu a mai dat la fel de multă siguranță la mijlocul terenului. Croatul a jucat, însă, în 23 de partide.

Rezerva golgheterului Marko Dugandzic, olandezul Kevin Luckassen nu s-a adaptat în Giulești. Venit în toamna trecută la echipă, vârful a marcat numai două goluri, în 22 de apariții oficiale. Mai mult decât atât, în play-off a bifat numai 15 minute.

Dan Șucu, mesaj pentru jucători

Al doilea acționar de la echipă, Dan Șucu, a transmis un mesaj public după umilința cu Farul, scor 2-7.

El spune că la Rapid vor rămâne în sezonul viitor numai jucători cu mentalitate de campioni: "La Rapid avem avantajul că atât antrenorul cât și președintele clubului sunt ei înșiși, pe plan sportiv, Campioni. Ei știu că investim la Rapid cu gândul de a transforma clubul în premiantul clasei, nu într-un elev mediocru.

Noi nu avem nevoie de jucatori de mijlocul clasamentului, care își caută un loc călduț, unde salariile și primele sunt plătite la timp. Noi ne dorim în lot jucatori cu minte și suflet de campioni!", a transmis Șucu, pe Facebook.

Ce posturi ar trebui întărite

Fost jucător și antrenor în Giulești, Florin Motroc (55 de ani) a vorbit despre ce transferuri ar trebui să facă Rapid în perioada de mercato din vară.

Motroc este de părere că Adrian Mutu are nevoie de un fundaș central mai tânăr, două extreme și un atacant: "Rapid are nevoie de încă un fundaș central lângă Săpunaru. Nu am nimic cu Dragoș Grigore, îl apreciez fantastic, dar trebuie puțin sânge proaspăt acolo. Au nevoie și de un închizător care să le asigure o liniște.

Un atacant care să fie mobil, mai combinativ, pentru un stil pe care îl iubesc spectatorii din Giulești. Dugandzic e un atacant bun, dar ar trebui îmbunătățit. Ai nevoie de jucători care să înțeleagă că nu vin la Real Madrid, vin la o echipă care e muncitorească. Ai nevoie să împingi căruța, nu doar să stai în ea", a spus Florin Motroc, pentru Sport.ro.

Rapid are o șansă bună să termine pe locul 4 în play-off. Giuleștenii vor primi vizita Universității Craiova în penultima etapă. Dacă vor câștiga, elevii lui Mutu vor urca pe locul 4. În ultima rundă, Rapid va înfrunta FCSB pe Arena Națională.