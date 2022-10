FCSB se află pe poziția a 13-a în campionat, după victoria 3-2 cu FC Argeș din etapa a 12-a. Roș-albaștrii au cu două meciuri în minus față de restul echipelor, însă tot sunt departe de play off.

Gigi Becali, patronul clubului din Berceni, a vorbit despre formațiile care se află în prima parte a clasamentului și a evidențiat faptul că a ajuns să fie de partea CFR-ului și a Farului în meciurile din Superligă.

Becali: „Nici pe Hermannstadt nu ai cum să o mai ajungi”

„Păi nu poți mă să scoți decât atâta: pe Petrolul, pe Sepsi și pe UTA. Nu vezi că am ajuns să țin cu CFR? Țin cu CFR... Țineam cu Farul când a jucat cu UTA. Eu am nevoie de UTA să o dau jos, pe Sepsi și pe Petrolul. Pe mine mă interesează de Hermannstadt? La revedere, nu ai cum s-o mai ajungi acum.”, au fost cuvintele lui Gigi Becali la PRO ARENA.

FCSB a învins pe FC Argeș, scor 3-2

FC Argeş a fost echipa care a deschis scorul, prin Andreias Calcan (minutul 5), cu un şut sub transversală. FCSB a egalat repede (minutul 11), prin Andrea Compagno, care a trecut uşor de Alin Dobrosavlevici şi l-a învins pe portarul Cătălin Straton.

Vicecampioana României a preluat conducerea în minutul 64, când Andrea Compagno a înscris din penalty, după ce Andreias Calcan.

Echipa antrenată de Andrei Prepeliţă a mai marcat o dată, prin camerunezul Arnold Garita (minutul 79), cu o execuţie superbă, din unghi, în vinclul porţii lui Ştefan Târnovanu.

Andrei Cordea a adus victoria formaţiei antrenate de Nicolae Dică, prin golul marcat în minutul 87, din centrarea lui Alexandru Pantea.

FCSB venea după patru meciuri fără victorie în campionat (2 egaluri, 2 eşecuri), în timp ce FC Argeş nu a mai câştigat de cinci etape, aceasta fiind a patra înfrângere consecutivă.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Boban Nikolov (28 ani / mijlocaș central / liber de contract), David Miculescu (21 ani / atacant / UTA Arad / 1.7 milioane de euro), Andrea Compagno (26 ani / atacant / FCU Craiova 1948 / 1.5 milioane de euro), Eduard Radaslavescu (18 ani / mijlocaș central / FCV Farul / 500.000 de euro), Radu Boboc (23 ani / fundaș dreapta / FCV Farul / 400.000 de euro), Joyskim Dawa (26 ani / fundaș central / FC Botoșani / 350.000 euro), Vadim Rață (29 ani / închizător / FC Voluntari / 300.000 de euro), Marco Dulca (23 ani / închizător / Chindia Târgoviște / 250.000 de euro), Bogdan Rusu (32 ani / atacant / CS Mioveni / 200.000 euro), Joonas Tamm (30 de ani / fundaș central / Vorskla Poltava / liber de contract), Rachid Bouhenna (30 ani / fundaș central / CFR Cluj / liber de contract).