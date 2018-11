Cu ce a ramas Rivaldinho dupa experienta din Romania: isi injura colegii pe net in limba romana :)) FOTO

Dupa experienta de la Dinamo, Rivaldinho a plecat in Bulgaria, la Levski Sofia. Sezonul acesta a jucat doar 15 minute pentru noua echipa.

Rivaldinho n-a rupt norii in Romania, dar Dinamo a fost totusi o rampa de lansare pentru un contract mai bun in Europa.

Brazilianul a ajuns la Levski Sofia, dar nu prinde echipa decat foarte rar. Sezonul acesta, Rivaldinho a jucat doar 15 minute pentru Levski.

Rivaldinho a ramas in relatii apropiate cu fostii sai colegi de la Dinamo. Tine legatura cu ei prin intermediul retelelor de socializare, si comenteaza la postari in limba romana.

Amuzant e ca Rivaldinho nu se fereste sa foloseasca injuraturile in limba romana in comentarii.

Brazilianul l-a intrebat pe Katsikas, deloc elegant, de ce si-a vopsit parul. :)

In trecut, Rivaldinho s-a luat si de Nelut Rosu, fostul sau coleg de la Levksi, pentru modul in care si-a celebrat un gol, in stilul Cristiano Ronaldo.