Golul decisiv a fost marcat de Sadio Mane în prelungiri, în minutul 107, după ce fiecare echipă a avut câte un jucător eliminat.

În timpul partidei, suporterii formației antrenată de Steven Gerrard i-au strigat portughezului numele lui Lionel Messi. Cristiano Ronaldo nu a rămas fără replică și, la o lovitură de la margine, le-a făcut semn să tacă.

???? | Al-Ittifaq club fans changing “Messi, Messi, Messi” and Cristiano Ronaldo gets upset ????????????????That name is a menace to him pic.twitter.com/5Gsjp3GSrh