După o primă repriză modestă, Rapid a încasat două goluri în actul secund. Adam Nemec (66') și Ricardinho (73') au marcat pentru FC Voluntari, iar galeria Rapidului a început să scandeze ironic "Viața mea o împart alături de Voluntari".

Cristiano Bergodi dă vina pe ghinion după încă un eșec al Rapidului: "Nu ne iese nimic, suntem frustrați!"

Jayson Papeau a reușit să reducă din handicap în minutul 82, după o execuție de generic, însă nu a fost suficient pentru Rapid, care ratează șansa de a urca măcar temporar pe locul 2.

După meci, Cristiano Bergodi a pus eșecul pe seama ghinionului și a lipsei de eficiență din fața porții. Totuși, antrenorul Rapidului este încrezător că poate redresa repede situația.

"Nu ne iese nimic. Suntem frustrați. Am făcut un meci în care am avut situații de a marca. Ei, cu două acțiuni, ne-au dat două goluri. E o perioadă negativă din toate punctele de vedere, n-avem niciun pic de noroc. Asta e.

E o criză de rezultate. E o perioadă în care trebuie să strângem rândurile pentru că nu ne iese nimic. Am controlat jocul, am jucat în jumătatea lor, dar portarul lor a avut 2-3 parade. Nu ne iese nimic. Trebuie să ne antrenăm bine și să încercăm să ieșim din această pasă proastă.

Vom analiza, vom vedea cu băieții. Evident, sunt probleme, dar nu așa de mari. E o perioadă în care n-avem niciun pic de noroc.

Jocul nu mă nemulțumește. A fost un joc controlat, am intrat în careu. Probabil problema e la eficacitatea în fața porții, nu avem luciditate. Am adus mingea în careu, am avut și șuturi, în a doua repriză portarul lor a apărat două șuturi foarte bune. După am încasat goluri, pierdem încrederea și totul e mai dificil.

Fanii ne-au dat întotdeauna o mână de ajutor. Aici, în Giulești, suporterii împing foarte bine echipa, dar sunt motivele lor și nu putem spune nimic. Trebuie să tăcem și să muncim. E un moment prost, slab și trebuie să ne regăsim încrederea. Au rămas două meciuri până la finalul anului și vom încerca să câștigăm ambele meciuri.

Eu sunt antrenorul echipei. Eu mă gândesc numai să muncesc și să scot echipa din pasa proastă, iar domnul Șucu poate spune orice. E patron și e normal să fie nemulțumit. E păcat, am făcut o echipă bună, dar s-au întâmplat unele lucruri și e un moment în care nu ne iese nimic. Important e să ne recăpătăm încrederea.

Nu mă gândesc acum la plecarea lui Dugandzic. Jucătorul a avut o ofertă și nu era ușor să nu-l lași să plece. Înlocuirea lui? Nu vorbesc eu în fața presei despre asta. Nu mi se pare corect să vorbesc despre ce a fost acum 3-4 luni. Trebuie să ieșim din pasa proastă fără comentarii de genul ăsta", a spus Cristiano Bergodi.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe locul 4, cu 31 de puncte, la șase lungimi sub liderul FCSB și la una sub CFR Cluj și Universitatea Craiova, toate având un meci mai puțin.

De partea cealaltă, FC Voluntari a urcat pe locul 9, cu 24 de puncte, la doar două lungimi de ultima poziție care duce în play-off.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, în timp ce FC Voluntari, va juca acasă cu FCU Craiova.