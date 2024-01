La conferința de presă premergătoare jocului, Bergodi a fost întrebat inclusiv despre un zvon apărut în presă potrivit căruia conducerea Rapidului se gândea să îl demită pe italian în momentul în care FC U Craiova conducea cu 3-1 în Giulești, etapa trecută.

Cristiano Bergodi: "S-a scris că la 3-1 cu FC U Craiova aș fi fost demis. Șucu mi-a zis că e o prostie"

Bergodi s-a aprins în momentul în care a fost întrebat despre presupusul plan al lui Dan Șucu. Antrenorul spune că acționarul majoritar i-a transmis cu totul altceva și l-a asigurat că nu s-ar fi pus problema demiterii nici în cazul unui eșec runda trecută.

"Scuză-mă, ce vrei tu să spui? M-ai întrebat de ce a dat de înțeles Șucu. Spune-mi ce a dat de înțeles! Am citit ceva de genul, când era 3-1. La asta te referi? Mie nu mi-a zis asta! Eu citesc că la 3-1 eram demis, dar cu mine a vorbit altceva. Domnul Șucu e domnul Șucu, domnul Bergodi e domnul Bergodi. Eu sunt antrenor până când mă lasă să fac treabă. Mie mi-a zis altceva decât a scris presa. Astea sunt speculații care se fac. Dacă pierdeam, ok, puteam să fiu demis, care e problema? Mie mi-a zis domnul Șucu acum două zile că nu e deloc cum a scris presa. Întotdeauna mi-a dat încredere.

În România sunt multe speculații. Poate greșesc eu și mă demitea dacă era 3-1, dar el mi-a zis că nu e așa și că ce a scris presa e o prostie. Știți cum e, totdeauna se aude de Rapid. Înainte era Mandorlini, acum sunt eu, că la 3-1 aș fi fost demis. Totdeauna căutăm discuții, provocări și speculații", a spus Bergodi.

Bergodi și-a dat două palme: "Eu răspund! Am caracter și personalitate"

Ulterior, italianul a fost întrebat dacă este de părere că cineva are ceva cu el, iar Bergodi a acuzat o parte a presei că lansează informații false despre el sau critici nefondate. Antrenorul a devenit foarte expresiv, dându-și inclusiv două palme peste față.

"Eu n-am nimic cu nimeni. Citesc de mult timp. Am văzut o schimbare complet diferită de când am început să vorbesc de voi, ziariștii. S-a schimbat complet! Am văzut ceva împotriva mea. Până atunci, nu s-a vorbit niciodată. Nu știu dacă vor să facă rău lui Rapid sau lui Bergodi. De asta mă deranjează un pic.

Antrenorul trebuie să stea liniștit, să își vadă de treaba lui, dar nu sunt genul de om căruia să-i dai așa (n.r - își dă două palme). Eu răspund! Am caracter, personalitate și am arătat totdeauna cu conducătorii, jucătorii și presa. Am văzut la o parte din presă o diferență în aprecierea antrenorului Cristiano Bergodi", a mai spus antrenorul Rapidului.