Cristi Săpunaru anunță că e dispus să plece de la Rapid, dacă nu mai este dorit, după umilința din Bănie: „Avem bărbăție!”

Chiar dacă Rapid a rămas în zece după eliminarea lui Costache, Săpunaru a ținut să sublinieze că toți jucătorii sunt responsabili pentru rezultatul de pe „Ion Oblemenco” și că nu poate fi imputat unui singur jucător.

Fundașul Rapidului a recunoscut că victoria Craiovei a fost meritată și a afirmat că giuleștenii trebuie să se concentreze acum pe meciul următor, cu FCSB.

Săpunaru, dispus să plece de la Rapid

Într-un ton deschis și sincer, Săpunaru a spus că, dacă va fi necesar, va pleca fără remușcări de la Rapid, dacă se va considera că nu mai este de ajutor.

„Da, am jucat cu un om în minus după eliminarea lui Costache, dar nu cred că putem să imputăm lucrul ăsta meciul acesta. Suntem 10 inși care trebuie să-l ajute să treacă și peste asta, indiferent de ce se întâmplă.

Cred că cei de la Craiova au câștigat meritat. Am încercat să ținem de 1-0, după care a avut Cîmpanu acel șut senzațional. După aceea am încercat să ținem de 1-1 și nu am reușit până la sfârșit.

Suntem la Rapid, de aia e presiune. Atât timp cât arăți la Rapid că-ți dorești să câștigi și dai totul pe teren nu o să-ți spună nimeni nimic, chiar dacă pierzi și cu 5-0. Nu știu dacă Adi Mutu este vinovatul. Suntem toți vinovați, pentru că noi am jucat.

Noi suntem răspunzători pentru rezultatele pe care le-am avut până acum. Trebuie să ne revenim mental în această săptămână și ne vom da silința să câștigăm meciul cu FCSB.

Dacă este nevoie să plec, o să plec cu cea mai mare plăcere. Dacă sunt nemulțumiți noi plecăm, nicio problemă. Avem bărbăție. Nu e nicio rușine să plecăm, să vină alții mai buni!”, a spus Cristi Săpunaru, la finalul meciului din Bănie.

Universitatea Craiova a obţinut prima sa victorie din play-off-ul Superligii de fotbal, 3-1 (1-1) cu Rapid Bucureşti, duminică seara, pe teren propriu, în etapa a patra.