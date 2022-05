Cristi Borcea și cel mai greu moment din viața sa: ”Asta m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani”

Chiar dacă acum duce o viață liniștită, alături de familia sa, departe de fotbal, perioada petrecută la ”cârma” lui Dinamo nu a rămas fără urmări. Titlul pierdut în fața Rapidului în 1999 l-a afectat cel mai mult pe Borcea.

„Când am pierdut primul campionat în sezonul 1998/1999, am avut 3 săptămâni în care n-am dormit deloc. Fotbalul m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani. Și în momentul de față sunt pe pastile.

N-am regretat nici când am făcut operația pe cord, nici când am pierdut campionate, nici când am ratat calificarea în Champions League, nici când am fost la pușcărie 5 ani și jumătate”, a spus Cristi Borcea, în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.

Cristi Borcea (52 ani) a fost implicat la Dinamo din 1995 până în 2014, când în Dosarul Transferurilor a primit 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Iar după ce și-a ispășit pedeapsa, fostul președinte al „câinilor” a anunțat că nu va mai contribui financiar în Ștefan cel Mare.

Însă nu exlude implicarea fiului său, Patrick Borcea (24 ani). De ani buni Cristi Borcea susține că atunci când Dinamo va avea un stadion nou, va ajuta clubul cu o sumă de bani. Ziua aceasta pare tot mai aproape, având în vedere că la sfârșitul sezonului vechea arenă din Ștefan cel Mare va fi demolată.