Craiova nu primeste nicio sansa la titlu din partea unei foste glorii! "Bergodi n-a castigat nimic pana acum"

CSU Craiova este pe locul 3 in playoff, cu sanse reale la titlu, cu 8 etape inainte de finalul campionatului.

Adrian Popescu (59 de ani) este component al 'Craiovei Maxima' si s-a pronuntat in duelul celor doua echipe din Craiova, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor. Popescu a fost pus in dificultate cand a trebuit sa aleaga dintre CSU si FC U, insa i-ar placea sa le vada pe ambele jucand pe 'Ion Oblemenco'.

"Sunt un produs 100% al Universitatii Craiova. Am purtat tricoul Craiovei Maxima, fiind coechipier cu legende precum Stefanescu, Balaci sau Cartu. Si am fost capitanul echipei care a adus Baniei ultimul titlu, in 1991.

Respect ambele echipe din Craiova. Mititelu a bagat si el bani, multi bani, dar n-a castigat nimic. E un nebun al fotbalului, e obsesia lui. Are dreptul sa joace pe 'Oblemenco', este stadionul orasului. Castigul e al suporterilor, ca au fotbal la fiecare sfarsit de saptamana.", a spus Adrian Popescu pentru Gazeta.

Cristiano Bergodi este noul antrenor al CSU Craiova, cel cu care oltenii incearca sa cucereasca titlul in acest sezon. Intrebat de numirea lui Bergodi pe banca echipei, Popescu a fost foarte clar si nu crede in varianta castigarii Ligii 1.

"L-as vedea pe Hagi la Craiova!"

"Vrea sa castige trofee, dar sa-l vedem. Pana acum, pe unde a fost, inclusiv la CFR si Steaua, n-a castigat nimic. Insa Rotaru l-a vrut. Fiecare patron cu ideile lui, cu mentalitatea lui. Cartu era cel mai potrivit, dar s-a lasat. Daca ar fi sa fac totusi o exceptie, l-as vedea pe Hagi antrenor la Craiova.", a mai spus Adrian Popescu.

